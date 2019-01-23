В Благовещенске сотрудница супермаркета перевела мошеннице 60 тысяч фирмы

В Благовещенске неизвестная мошенница по телефону обманула сотрудницу сети супермаркетов. Администратор по ее распоряжению перевела на чужие счета 60 тысяч рублей, принадлежащих фирме.

Пострадавшая обратилась в дежурную часть полиции Благовещенска. Она пожаловалась на то, что в отношении нее совершено мошенническое действие.

Предварительно установлено, что потерпевшей, работавшей администратором в супермаркете, позвонили на рабочий телефон. Неизвестная женщина представилась генеральным директором торговой сети и попросила продиктовать свой номер сотового телефона. После этого злоумышленница вновь связалась с потерпевшей, на этот раз по сотовому. Пояснив, что необходимо оплатить аренду помещения, «руководитель» попросила администратора взять денежные средства – 60 тысяч рублей – и перевести их через банкомат на несколько абонентских номеров.

Ничего не подозревающая работница выполнила все действия, продиктованные «генеральным директором». После перевода денег женщина сказала, что приедет в магазин, однако так и не приехала. Тогда потерпевшая связалась с управляющей магазина. Выяснилось, что у генерального директора совсем другой номер телефона, и руководитель находится за пределами области. Поняв, что стала жертвой злоумышленников, женщина обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к данному преступлению, сообщает пресс-служба областного управления МВД.