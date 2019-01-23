Снег, мокрый снег: прогноз погоды на 24 марта

В воскресенье, 24 марта, на севере Амурской области облачно, в большинстве районов выпадет снег. На юге переменная облачность, тоже ожидаются осадки, но они будут в основном слабыми и выпадут в виде снега и мокрого снега.

Ветер юго-восточный умеренный, днём переходящий на северный, северо-западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура ночью по северу 15...20 градусов ниже нуля, по югу минус 10...15. Днём по северу 2...7 градусов мороза, по югу – до 2 градусов тепла.

В Благовещенске ночью без осадков со слабым до умеренного юго-восточным ветром и температурой около минус 10 градусов. Днем облачно, мокрый снег. Ветер южный с переходом на северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура около 0 градусов.

На дорогах области и города местами гололедица и снежный накат, сообщает Амурский гидрометцентр.