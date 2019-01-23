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сегодня, 15:19 0

Дошколята Свободного осваивают робототехнику

Дошколята Свободного осваивают робототехнику
Фото: www.gzt-sv.ru

В Свободном дошколят начали учить робототехнике. В пяти детских садах города с этого года реализуют региональную концепцию развития инженерного мышления. Дети собирают роботов из специальных наборов конструктора.

Следуя разработанной методической программе, воспитатели пилотных дошкольных образовательных учреждений № 2,№ 7, № 8, № 10 и № 16 занимаются с воспитанниками конструированием роботов на базе специальных наборов Lego с программным обеспечением.

«Занятия проходят по 20 минут в день в подготовительных группах. Наборы приобрели за внебюджетные средства, – рассказал начальник управления образования города Виталий Булыгин. – Мы предложили детским садам и школам написать проекты и теперь делаем первые шаги по их реализации».

После окончания детского сада продолжить развивать инженерное мышление можно будет и в школе. Напомним, в этом году в Свободном откроется технопарк для детей – кванториум, одним из квантов которого, как раз, будет робототехника, сообщает портал Gzt-sv.ru.

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#дети #образование #Свободный

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