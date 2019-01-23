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Стихотворение амурского поэта вошло в Золотую сотню международного фестиваля

Стихотворение амурского поэта вошло в Золотую сотню международного фестиваля
Фото: культура.благовещенск.рф

В Благовещенске в малом зале Общественно-культурного центра прошел гала-концерт международного фестиваля «Всемирный день поэзии». В этом году от Амурской области на конкурсную часть фестиваля поступила 91 заявка, почти в три раза больше, чем в прошлом.

Фестиваль стартовал в четверг, 21 марта, в фойе Общественно-культурного центра с интерактивных площадок, где были организованны различные фотозоны и выставка свободного художника Алексея Горбунова и студентов Амурского педагогического колледжа, также любой желающий мог прочитать свои любимые стихотворения – работал «открытый микрофон», после фестиваль продолжился гала-концертом в малом зале ОКЦ.

Благовещенск второй раз присоединился к международному фестивалю «Всемирный день поэзии», который организован петербургской поэтессой и общественной деятельницей Стефанией Даниловой в 2016 году. Оценивало конкурсантов центральное жюри фестиваля. В течение месяца оно знакомилось с произведениями участников и оценивало их творчество, вознаграждая заветными баллами. В соответствии с этими баллами в каждом городе-участнике фестиваля формировался свой рейтинг.

В Благовещенске в детской номинации конкурса места распределились следующим образом: 1 место заняла Елизавета Кряжева со стихотворением «Голубая скала». Победителем главной номинации стал Алексей Зарукин с патриотичным стихотворением «Память». Его стихотворение вошло в Золотую сотню лучших стихотворений фестиваля. Второе место у поэта, который разместил своё произведение «Виктор» под псевдонимом Люпин. Третье место досталось Виктории Хаустовой за чудесное стихотворение «Лужа».

Свободный художник Алексей Горбунов настолько проникся поэтическим творчеством конкурсантов, что решил подарить победителю фестиваля Алексею Зарукину свою картину, которая, по мнению художника, отражает смысл стихотворения и является его художественной ассоциацией со стихотворением.

Начальник управления культуры администрации города Благовещенска Виктория Хопатько за вклад в развитие творческого потенциала самодеятельных поэтов, возрождение традиций поэтических чтений и популяризацию литературы в Благовещенске наградила благодарственными письмами куратора фестиваля в Благовещенске Дарью Бычихину и участников орггруппы фестиваля.

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#конкурсы

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Комментарии
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  • nikamura

    nikamura
    8 минут назад

    А почему стих не опубликовать?)

  • NEOS

    NEOS
    57 секунд назад

    вполне себе знакомо...*пИИтов* - море...нет стихов...и с рифмой - горе...

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