Банки начали блокировать счета самозанятых из-за денежных переводов

Самозанятые граждане столкнулись с блокировками своих банковских счетов. Постоянные денежные переводы на их карты считают подозрительными. По законодательству самозанятые не должны регистрироваться как ИП, а значит, не могут открывать расчетные счета в банках.

Они должны сообщить в налоговую о своей деятельности и получать оплату наличными или переводом на банковские карты.

Единого подхода к обслуживанию самозанятых в банках еще нет. Но риск блокировки операций по картам остается из-за запрета на ведение предпринимательской деятельности через личные счета. По словам главы комитета по налогам московского отделения «Опоры России» Сергея Зеленова, одному из клиентов Сбербанка в Рязани недавно из-за этого заблокировали счет. Он рекомендует заранее уведомлять банки о статусе самозанятых.

С 1 января в России проходит эксперимент с налогом на деятельность самозанятых граждан. Он проходит в Москве, Московской и Калужской областях и в Татарстане. Закон устанавливает ставку налога в 4 % для тех, кто работает с физическими лицами, и в 6 % – для индивидуальных предпринимателей и граждан, работающих с юрлицами, сообщает ОТР.