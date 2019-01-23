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сегодня, 13:10 3

Банки начали блокировать счета самозанятых из-за денежных переводов

Банки начали блокировать счета самозанятых из-за денежных переводов
Фото: www.amur.info

Самозанятые граждане столкнулись с блокировками своих банковских счетов. Постоянные денежные переводы на их карты считают подозрительными. По законодательству самозанятые не должны регистрироваться как ИП, а значит, не могут открывать расчетные счета в банках.

Они должны сообщить в налоговую о своей деятельности и получать оплату наличными или переводом на банковские карты.

Единого подхода к обслуживанию самозанятых в банках еще нет. Но риск блокировки операций по картам остается из-за запрета на ведение предпринимательской деятельности через личные счета. По словам главы комитета по налогам московского отделения «Опоры России» Сергея Зеленова, одному из клиентов Сбербанка в Рязани недавно из-за этого заблокировали счет. Он рекомендует заранее уведомлять банки о статусе самозанятых.

С 1 января в России проходит эксперимент с налогом на деятельность самозанятых граждан. Он проходит в Москве, Московской и Калужской областях и в Татарстане. Закон устанавливает ставку налога в 4 % для тех, кто работает с физическими лицами, и в 6 % – для индивидуальных предпринимателей и граждан, работающих с юрлицами, сообщает ОТР.

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#финансы #экономика

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Комментарии
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  • Терминатор

    Терминатор
    29 минут назад

    В сумасшедшей стране все через одно место.

  • ay

    ay
    21 минута назад

    Лучше бы блокировали переводы в офшоры.

  • inoy

    inoy
    18 минут назад

    как они свои переводы будут блокировать???))))

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