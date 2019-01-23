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сегодня, 12:31 0

У бизнесмена в Благовещенске долги по зарплате взыскали со счета

У бизнесмена в Благовещенске долги по зарплате взыскали со счета
Фото: www.amur.info

Благовещенский предприниматель не выплатил работнику зарплату – более 127 тысяч рублей. Сам бизнесмен заявленную предпринимательскую деятельность не вел, по официальному адресу не жил. Но на его счетах лежали деньги, которых хватало на выплату зарплаты, которую «ипэшник» платить не спешил.

Защитой интересов должника занялись судебные приставы. К ним поступило исполнительное производство о взыскании с благовещенского индивидуального предпринимателя задолженности по заработной плате более 127 тысяч рублей.

Было установлено, что должник по адресу, указанному в исполнительном документе, не проживает, предпринимательскую деятельность по адресам, предоставленным налоговым органом, не осуществляет. Долги по зарплате добровольно он не платил.

Судебные приставы применили к предпринимателю меры принудительного исполнения. В регистрирующие органы и кредитные организации были направлены запросы. Оказывается, у должника в одной из кредитных организаций Благовещенска имелись открытые счета.

Было вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся на счете в кредитной организации. В результате принятых мер на депозитный счет структурного подразделения поступили деньги, списанные со счета индивидуального предпринимателя-должника. А затем их перечислили взыскателю-благовещенцу, не получившему зарплату, сообщает пресс-служба областного УФССП.

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#происшествия #работа

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