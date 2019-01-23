Заморозку цен на топливо правительство РФ решило продлить до июля

Правительство России решило сохранить действие соглашения, регулирующего цены на топливо в опте и рознице еще на три месяца. Его ранее заключили с 10 нефтяными компаниями, и заморозка должна была длиться до 31 марта.

На смену соглашению должен прийти новый механизм, гарантирующий снабжение внутреннего рынка бензином и дизелем, в виде лицензирования экспорта. С компаниями новые меры еще предстоит обсудить, но их потери от текущей конъюнктуры на рынке власти обещали уменьшить.

По итогам совещания в Белом доме, которое провел вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий ТЭК, было решено продлить действие договоренностей с нефтяниками еще на три месяца. За это время планируется подготовить законопроект, который будет устанавливать обязательства по поставкам нефтепродуктов на внутренний рынок для экспортеров.

«Принято решение двигаться в этом направлении, подготовить соответствующий закон, который будет регулировать и устанавливать лицензирование экспорта», – сказал Дмитрий Козак. По его словам, механизм будет мягким, «не ограничивающим объемы экспорта».

С нефтяниками, говорит Козак, идея лицензирования обсуждалась еще осенью и «все компании эту меру поддерживают». Однако для того, чтобы «выровнять их участие в снабжении внутреннего рынка» через лицензирование, потребуется время, уточнил вице-премьер. Хотя проще всего сделать это по историческому принципу, исходя, например, из уровней в 2018 году, рассуждал он. В дальнейшем, полагает Козак, «эти квазилицензии должны заменить соглашения с точки зрения объемов поставки нефтепродуктов».

Отсрочка на три месяца нужна еще и для того, чтобы согласовать новые правила с соседями по Таможенному союзу. «Что касается лицензирования регулирования экспорта, то это решение мы не можем принять самостоятельно. Это нужно принимать в рамках ЕАЭС. Это займет какое-то время, нам необходимо будет убедить наших партнеров по ЕАЭС», – пояснил Дмитрий Козак.

Не все параметры текущего соглашения будут сохранены до конца июня, добавил он. Так, правительство готово уменьшить требование по обязательному увеличению поставок топлива на внутренний рынок на 3 % к уровню 2017 года. Откладывается на неопределенный срок и утверждение новых, повышенных нормативов по продаже топлива через биржевые торги.

Однако основная уступка властей – готовность скорректировать формулу демпфирующего механизма, из-за которой в том числе нефтяники с начала года терпят убытки. Изначально демпфер был придуман для компенсации нефтяникам разницы между внутренними и экспортными ценами на топливо. Однако сейчас из-за низкой экспортной альтернативы они вынуждены доплачивать в бюджет.

По словам Козака, с учетом опыта механизм было решено уточнить, «сделать его более справедливым». Так, цена отсечения по бензину, используемая в формуле демпфера, будет снижена с 56 тысяч до 51 тысячи рублей на тонну. По дизельному топливу формула также будет скорректирована. Козак пообещал избежать применения заградительных пошлин, если экспортная альтернатива снова станет высокой.

Потери нефтяникам несли и зафиксированные в соглашении цены для мелкого опта. Однако их было решено сохранить, уточнил вице-премьер. «Цены, которые есть в этих соглашениях, они остаются в тех же параметрах», – сказал он. Это нужно для того, чтобы цены в рознице до конца года могли меняться только в пределах инфляции, то есть не более чем на 0,4 % в месяц, сообщает ТАСС.