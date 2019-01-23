Амурчанка победила на первом международном Кубке Арктики

Фото: пресс-служба Зейской ГЭС

Амурчанка Наталья Гнутова завоевала три золотые медали на международном Кубке Арктики по ледяному плаванию. Ведущий экономист Зейской ГЭС стала первой на трех дистанциях: 50 метров брассом, 50 метров вольным стилем и 100 метров брассом.

В первом Кубке Арктики участвовали представители 32 стран мира. Соревнования проходили с 15 по 17 марта в Мурманске. Около 400 спортсменов состязались в ледяном бассейне Семеновского озера.

Наталья Гнутова посвятила свою победу Всемирному дню воды. В Русгидро День воды празднуют ежегодно, сообщает пресс-служба Зейской ГЭС. В Зее к этому приурочена «Декада воды». В нее входят познавательно-развлекательные конкурсы, экологические уроки и экскурсии в гидрохимическую лабораторию управления эксплуатации Зейского водохранилища, в музей Зейской ГЭС, в «Заповедную комнату» при Зейском заповеднике. Также проходят познавательно-экспериментальные программы, спортивные соревнования в бассейне ФОК города Зеи, конкурсы видеороликов, рисунков. Завершится праздник воды фестивалем «Подводный карнавал» в ДДТ «Ровесник».