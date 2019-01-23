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сегодня, 10:12 2

В Китае с 1 апреля снизят НДС, в отдельных отраслях - до 9 %

В Китае с 1 апреля снизят НДС, в отдельных отраслях - до 9 %
Фото: www.amur.info

В Китае с 1 апреля 2019 года снизят налог на добавленную стоимость. Ставка НДС для обрабатывающей промышленности уменьшат с 16 % до 13 %, для сферы транспорта и перевозок, строительства и других секторов – с 10 % до 9 %. Это приведет к уменьшению налоговой нагрузки на 900 миллиардов юаней (около 134 миллиардов долларов).

Снижение НДС даст импульс развитию сразу нескольких отраслей производства, среди которых автомобилестроение, химическая промышленность, а также секторы промышленности с низкой рентабельностью.

Помимо НДС, с 1 мая в Китае будут уменьшены отчисления на социальное страхование с предприятий. В общей сложности в текущем году планируется сократить налоговую нагрузку на национальную экономику на два триллиона юаней (около 300 миллиардов долларов).

В 2018 году в Китае объем взимаемых налогов и сборов был сокращен на 184 миллиарда долларов. Как сообщает Newsru.com, Китай и Россия оказались в схожей ситуации, когда экономика проявляет признаки стагнации. Рост ВВП Китая по итогам 2018 года замедлился до 6,6 % с пересмотренных 6,8 % в 2017 году. Темпы роста в прошлом году были минимальными с 1990 года. Но, в отличие от российских властей, в прошлом году увеличивших НДС с 18 до 20 процентов, власти Китая объявили о снижении налогов и увеличении инфраструктурных инвестиций, чтобы поддержать экономический рост.

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#Китай #налоги #финансы #экономика

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Комментарии
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  • Тироль

    Тироль
    56 минут назад

    секрет процветания экономики Китая

  • inoy

    inoy
    35 минут назад

    вроде нет ископаемых кроме угля, и нормально, а нет потому что у руля вороваек(((((

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