Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
23марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:57 2

Рогозин запретил рабочим выходить на стройку второй очереди Восточного

Рогозин запретил рабочим выходить на стройку второй очереди Восточного
Фото: www.amur.info

Дмитрий Рогозин запретил начинать работы по строительству второй очереди космодрома Восточный до того, как будет готова проектная документация. Глава Роскосмоса рассказал о возникших проблемах с документацией. По его словам, он запретил рабочим выходить на достройку объектов, чтобы потом не пришлось ничего перестраивать.

Рогозин подчеркнул, что в 2018 году работы по достройке космодрома так и не начались, несмотря на то, что с него было совершено несколько пусков. «Реальных работ на Восточном в 2018 году не было. Пуски были, но реальных работ не было. Сейчас проектная документация готовится. Я запретил выходить рабочим на стройку, пока нет готовой рабочей и проектной документации», – рассказал Рогозин. Это решение было принято, чтобы потом объекты не пришлось перестраивать, добавил он.

В то же время, подчеркнул Рогозин, строительство объектов первой очереди на космодроме фактически завершено. Принять их в эксплуатацию мешает отсутствие необходимой документации. Проблемы носят «бумажный характер», утверждает глава Роскосмоса. 30 марта Роскосмос отчитается о работах по обеспечению космодрома премьеру Дмитрию Медведеву, сообщает РБК.

Просмотров всего: 369

#космодром #российская власть #строительство

распечатать


Общество 7

Медведев поручил Рогозину повысить эффективность реализации программы по развитию космодромов
Общество 70

Амурской области поставили задачу производить в два раза больше сои
Происшествия 17

При строительстве горнолыжной базы в Натальине «потерялись» почти 10 миллионов (фото)
Культура 1

В Свободном обновили старинное здание в стиле модерн
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • МАКСИМ MAX

    МАКСИМ MAX
    52 минуты назад

    Наконец-то до деятелей начали доходить прописные истины, а не ура-шапкамизакидаем в стиле Путина, цитата "...нужно посмотреть и все эти снипы-шнипы, тэры-фэры отменить..."

  • full

    full
    47 минут назад

    Ну, стадия 1 - правильно поделить деньги. Потом можно строить.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь