Авария под Новинкой: одна машина загорелась, двое погибших (видео)

Фото: программа "Сканер"

Ночью с 22 на 23 марта в Благовещенском районе произошло жуткое ДТП с участием пяти машин. В результате столкновения одна из машин загорелась, двое человек погибли, еще трое, в том числе ребенок, получили травмы.

Как сообщили в пресс-службе областного управления МВД, авария случилась в пятницу, 22 марта, в 20:35 на 39 километре автодороги Благовещенск - Свободный. Столкнулись автомобили Toyota Mark II, Isuzu, Nissan Sunny, Toyota Corolla Spacio и Toyota Premio. В результате ДТП водитель автомобиля Toyota Corolla Spacio и пассажир автомобиля Toyota Mark II погибли. Три других участника аварии, среди которых был ребёнок 2007 года рождения, с различными травмами госпитализированы.

Предварительно причиной автоаварии стал выезд одного из автомобилей на полосу, предназначенную для встречного движения. Полиция выясняет обстоятельства ДТП. Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ.

Как сообщили в программе «Сканер», участники аварии устроили драку. По словам очевидцев, избивали водителя, от которого «сильно тянуло перегаром». Зачинщиков потасовки усмиряли полицейские.