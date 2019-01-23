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Авария под Новинкой: одна машина загорелась, двое погибших (видео)

Авария под Новинкой: одна машина загорелась, двое погибших (видео)
Фото: программа "Сканер"

Ночью с 22 на 23 марта в Благовещенском районе произошло жуткое ДТП с участием пяти машин. В результате столкновения одна из машин загорелась, двое человек погибли, еще трое, в том числе ребенок, получили травмы.

Как сообщили в пресс-службе областного управления МВД, авария случилась в пятницу, 22 марта, в 20:35 на 39 километре автодороги Благовещенск - Свободный. Столкнулись автомобили Toyota Mark II, Isuzu, Nissan Sunny, Toyota Corolla Spacio и Toyota Premio. В результате ДТП водитель автомобиля Toyota Corolla Spacio и пассажир автомобиля Toyota Mark II погибли. Три других участника аварии, среди которых был ребёнок 2007 года рождения, с различными травмами госпитализированы.

Предварительно причиной автоаварии стал выезд одного из автомобилей на полосу, предназначенную для встречного движения. Полиция выясняет обстоятельства ДТП. Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ.

Как сообщили в программе «Сканер», участники аварии устроили драку. По словам очевидцев, избивали водителя, от которого «сильно тянуло перегаром». Зачинщиков потасовки усмиряли полицейские.

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#ДТП #происшествия

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Комментарии
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  • Baska

    Baska
    1 час назад

    Когда уже нажрутся за рулем в конце концов

  • 028rus

    028rus
    13 минут назад

    Надо просто выпил за рулём сразу в тюрьму, без всяких лишений прав и не зависимо дтп это или просто остоновили, а за дтп с жертвами двойной срок и лишение прав пожизненно. Может тогда думать будут садиться в алкогольном опьянении за руль или нет. Родственникам мои соболезнования

  • Max-1990

    Max-1990
    7 минут назад

    Просто жесть ((( Из очередной пьяни двое на том свете, да и пострадавшие явно тяжёлые травмы получили, которые до завтра не заживут. Страшно это всё. Ничему жизнь людей не учит .

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