Гороскоп на 23 марта: Девам не стоит себя накручивать, у Рыб трудности

Восход Солнца: 06:26

Заход Солнца: 18:46

Солнце в Овне.

Овен. Суббота – отличный день, чтобы узнать о чем-то новом и интересном. Почитайте книги, посмотрите новый фильм, сходите на семинар или мастер-класс. Эти знания отлично Вам пригодятся в будущем.

Телец. Для Тельцов этот день станет знаковым. Если Вы давно собирались что-то купить, куда-то сходить или чем-то заняться, сегодняшний день благоволит к этому.

Близнецы. Есть шанс напрочь потерять голову от любви – звёзды дают вам такую возможность. В семейной жизни вас ждет также неровная жизнь: то любовь, то резкий срыв всех отношений.

Рак. Побалуйте себя походом в кафе, Вам это пойдет на пользу. Вечер проведите в кругу друзей.

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Лев. Если сегодня Вы не можете договориться с нужным человеком, то не пытайтесь достучаться до него любым способом. Отложите эту цель до понедельника.

Дева. Сегодня не стоит себя накручивать Девам, все намного проще, чем, кажется. Если кто-то проявит по отношению к вам агрессию, постарайтесь не отвечать тем же. Улыбка всегда обескураживает.

Весы. У Весов 23 марта может случится много неожиданностей. Многие люди, о существовании которых Вы не вспоминали длительное время, решат внести резонанса в Вашу жизнь.

Скорпион. Лучше не рисковать. Этот день требует осторожности и предусмотрительности, особенно в домашних делах. Вечер проведите в кругу семьи.

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Стрелец. В этот день старайтесь вести себя помягче, не слишком настаивать на своем. Помните, что у каждого своя правда. Если же Стрельцы все же выберут иную тактику, окружающие сочтут Вас не принципиальными, а просто грубыми, и конфликт возникнет на пустом месте.

Козерог. В целом это хороший мартовский день. Он обещает денежные доходы, хорош для покупок. День будет удачным, если вы спланируете его с утра.

Водолей. День не благоприятен для установления контактов и активного общения. Вы не сможете прийти в себя и по-новому взглянуть на мир, по-прежнему вероятны столкновения с проблемой взаимоотношений с окружающими.

Рыбы. Трудности могут возникнуть, но вы быстро справитесь с ними. Решить многие проблемы оказывается проще, чем можно было предположить. Вечером устройте себе релакс.

Астролог: Вальдемар Небоходцев