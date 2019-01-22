Медведев поручил Рогозину повысить эффективность реализации программы по развитию космодромов

Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину повысить эффективность реализации федеральной целевой программы «Развитие космодромов на период 2017-2025 годов». Соответствующее поручение глава кабинета министров дал по результатам заседания правительства, посвященного подведению итогов реализации ФЦП в 2018 году.

«Отметить низкую эффективность реализации за 2018 год федеральной целевой программы "Развитие космодромов на период 2017-2025 годов в обеспечение космической деятельности Российской Федерации», – говорится в тексте документа, опубликованного на сайте правительства. – Госкорпорации "Роскосмос" принять меры по безусловному обеспечению повышения эффективности реализации в 2019 году указанной программы и до 30 марта 2019 года доложить в правительство Российской Федерации».

Программой предусмотрено создание в России полнофункциональной наземной космической инфраструктуры для обеспечения пусков всех типов отечественных и перспективных ракет-носителей и запусков космических аппаратов в интересах социально-экономического развития, научных исследований, обеспечения обороны и безопасности государства, реализации международных и коммерческих проектов, пишет ТАСС.

В рамках ФЦП, в частности, планируется создать научно-технический задел для перспективных космических комплексов и систем, в том числе провести работы по проектированию объектов наземной космической инфраструктуры создаваемых космических ракетных комплексов среднего и сверхтяжелого классов, пилотируемого транспортного корабля нового поколения, технического комплекса подготовки космических аппаратов на основе транспортно-энергетических модулей. Также планируется создать на космодроме Восточный космический ракетный комплекс тяжелого класса для выведения автоматических космических аппаратов, в том числе двойного назначения, реконструировать эксплуатируемые и создать новые технические комплексы и объекты инфраструктуры космодрома Плесецк, построить объекты жилищного фонда с соответствующей социальной и коммунальной инфраструктурой в городах Циолковском Амурской области и Мирном Архангельской области.