Амурские Дома культуры в 2019 году получат 21 миллион рублей

В 2019 году проект «Местный дом культуры» в Приамурье получил больше финансирования. В прошлом году в рамках проекта финансовую помощь, общая сумма которой составила около 19 миллионов, получило 21 учреждение. В этом году выделяется 21 миллион.

Среди учреждений, получивших деньги в 2018 году – Дом культуры в селе Ерковцы Ивановского района. Именно туда накануне приехали руководители подобных учреждений со всей области чтобы узнать, как можно максимально эффективно принять участие в проекте.

«Здесь подошли комплексно к реализации данной программы. Использовали не только средства федерального и областного бюджетов. Приняли участие и районный бюджет, и бюджет поселения, – пояснила министр культуры и национальной политики Амурской области Ольга Юркова. – Благодаря чему в этом Доме культуры не точечно приобретены, например, кресла или сделан текущий ремонт, а здесь приобретены и кресла, и оборудование, и проведен ремонт. Я бы так хотела видеть все учреждения культуры в Амурской области, и это та задача, которую мы перед собой ставим».

Всего на обновление здания и приобретение оборудования Дома культуры в Ерковцах потратили 1,5 миллиона рублей, из них 1,1 миллиона – федеральные средства, 203 тысячи дала область, 200 тысяч выделил местный бюджет.

В 2019 году заявки на участие в программе подали 37 домов культуры, комиссия одобрила 17. В 15-ти планируют сделать ремонт, в остальных приобрести оборудование. При этом программа «Местный дом культуры» – не единственный источник поддержки сферы. В 2019 году на территории области стартовал национальный проект «Культура», в рамках которого впервые за много лет финансовую поддержку получит амурский колледж культуры. Будут выделены средства и детским школам искусств на приобретение музыкальных инструментов и обновление материально-технической базы.

Ожидаются значительные транши для театров, которые пойдут не только на обновление материально-технической базы, но и на создание новых постановок.

«В 2018 году наш регион попал в десятку лучших в стране по темпам развития культуры. Это свидетельствует о хорошем потенциале наших учреждений культуры и ко многому обязывает. Безусловно, мы будем вкладывать средства в развитие этой важной сферы нашей жизни. Амурчане должны иметь возможность с удовольствием и пользой проводить досуг – смотреть кино в хороших залах с качественным оборудованием, бывать на концертах и выставках, участвовать в работе творческих коллективов, водить своих детей в школы и кружки по музыке и изобразительному искусству. Ведь в конце концов это – один из важных показателей качества жизни. Именно к этому мы стремимся – чтобы людям было интересно работать и жить в Приамурье», – сказал губернатор Василий Орлов.