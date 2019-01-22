Амурской области поставили задачу производить в два раза больше сои

В Приамурье хотят выращивать в два раза больше сои, зерновых и кукурузы. Об этом говорили на совещании, которое прошло 22 марта в ДальГАУ. Его участниками стали министр сельского хозяйства региона Олег Турков и директор департамента растениеводства федерального минсельхоза Роман Некрасов. В планах к 2024 году производить в Амурской области значительно больше сельхозпродукции.

«Амурская область является у нас лидером сельхозпроизводства в ДФО. В связи с этим до региона доведены очень серьезные задания по выполнению указа президента по развитию экспорта сельхозпродукции. Сегодня мы обсуждали, какие инструменты, какие рычаги, какие формы господдержки нужны для того, чтобы к 2024 году Амурская область произвела более 2 миллионов тонн сои», – сказал директор департамента растениеводства министерства сельского хозяйства РФ Роман Некрасов.

«Задачи ставятся грандиознейшие – производить сои больше чем в два раза. Зерновых и кукурузы тоже нужно производить больше чем в два раза, а для этого необходимо покупать не 200 единиц техники в год – это тракторы и комбайны, – а 500 и больше. И к сожалению, на сегодня пока ни у сельхозтоваропроизводителей, ни у министерства сельского хозяйства области финансов не хватает», – отметил министр сельского хозяйства Амурской области Олег Турков.

В 2018 году в Приамурье собрали 1 миллион 180 тысяч тонн сои и около 400 тысяч тонн зерновых. По данным амурского минсельхоза, к посевной 2019 года область готова, но сохраняется проблема дорогого топлива, удобрений, нехватки техники. Амурские власти рассчитывают, что аграрии наряду с местными мерами поддержки смогут получать больше мер поддержки из Москвы.