В Ивановке практиковались защищать населенный пункт от природных пожаров (фото)

22 марта в селе Ивановка Ивановского района состоялись учебно-методические занятия по подготовке к пожароопасному периоду и защите населённого пункта от угрозы перехода природных пожаров. Были оборудованы учебные места, на которых проводились теоретические и практические занятия по различным темам.

«Подготовка к пожароопасному периоду 2019 года началась еще осенью прошлого года. Уже с 1 марта начал работу оперативный региональный штаб по тушению природных пожаров, аналогичные штабы созданы во всех районах области. В муниципальных образованиях проводится комплекс мероприятий, направленных на предупреждение природных пожаров и защиту населенных пунктов. Проводимые учения – это важный этап в подготовке специалистов различных служб к реагированию и взаимодействию при возникновении природных пожаров и защите населенных пунктов. Главы городских округов и муниципальных районов области еще раз в комплексе повторили все вопросы предупреждения и тушения пожаров», – сказал начальник главного управления МЧС России по Амурской области Матвей Гибадулин.

В учениях приняли участие главы городских округов и муниципальных районов области, специалисты Главного управления МЧС России по Амурской области, министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности, ГАУ «Благовещенский лесхоз», ГАУ «Амурская авиабаза», пожарные Благовещенска и Ивановского района, спасатели поисково-спасательного отряда ГБУ «Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности» и ПСО Благовещенска, пожарные–спасатели специализированной пожарно-спасательной части Амурской области, работники охотуправления Амурской области, ГБУ «Дирекция по охране животного мира и ООПТ Амурской области» и другие специалисты.

Участникам было представлено одно из подворий, оснащенное первичными средствами пожаротушения. Глава населенного пункта рассказала о методах и способах защиты населением своих подворий.

Участники занятий изучили порядок организации работы по применению патрульных, патрульно-маневренных, маневренных, патрульно-контрольных групп и порядок организации работы оперативного штаба района по тушению природного пожара в полевых условиях. На практической части занятия им продемонстрировали способы создания минерализованных полос при помощи почвообрабатывающих орудий, а также технику, которая может быть привлечена для локализации природных пожаров.

Один из учебных вопросов – избрание старост в сельских населенных пунктах. Староста в своей деятельности не подменяет органы местного самоуправления, а помогает им в вопросах обеспечения безопасности жизнедеятельности. В любой опасной ситуации он способен вовремя организовать взаимодействие с единой дежурно-диспетчерской службой муниципалитета, проинформировать и организовать сельчан, как на профилактическую работу в области безопасности, так и на борьбу со стихией на первоначальном этапе.

Завершились учебно-методические занятия практическими действиями по разведке, обнаружению, тушению природного пожара и защите населенного пункта от него. В учении были задействованы пожарно-спасательные формирования, добровольцы, специалисты лесной охраны, авиабазы, при разведке и тушении условного природного пожара применялась авиации. В поле недалеко от села были установлены три домика, на которых были показаны действия пожарных служб по ликвидации возгорания внутри населенного пункта.

Подобные учения по защите населенных пунктов от природных пожаров проводятся в Амурской области перед началом пожароопасного с 2009 года.