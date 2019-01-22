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сегодня, 18:10 1

Работникам предприятий Приамурья выплатили зарплату после вмешательства прокуратуры

В Амурской области работникам двух предприятий после вмешательства районных прокуратур выплачена задолженность по заработной плате. В ходе проверки установлено, что в Шимановском районе компания «Север-2» задолжала зарплату 28 работникам за январь 2019 года. Долг составил около полумиллиона рублей.

По результатам проверки прокурор Шимановского района руководителю предприятия внес представление, которое рассмотрено и удовлетворено, нарушения закона устранены.

Помимо этого, прокурор Бурейского района установил, что у ООО «Теплоснабжающая компания» имеется задолженность по выплате заработной платы за февраль 2019 года в размере 315 тысяч рублей.

Для устранения нарушений закона прокурор района генеральному директору предприятия внес представление, которое рассмотрено, удовлетворено, лицо, виновное в допущенном нарушении, привлечено к дисциплинарной ответственности.

«В целях восстановления трудовых прав граждан прокурор района в мировой суд направил 27 заявлений о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы», – сообщает областная прокуратура.

Кроме того, в отношении генерального директора ООО «Теплоснабжающая компания» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном часть 7 статьи 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение).

После принятого комплекса мер реагирования ООО «Теплоснабжающая компания» и ООО «Север-2» полностью погасили задолженность по заработной плате перед работниками.

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#закон

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Комментарии
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  • tankist btb

    tankist btb
    12 минут назад

    позор 20 тысяч на человека и выплатить не могут

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