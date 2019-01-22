«АмурЭкспоФорум-2019» посвятят развитию приграничных территорий

Российско-китайская ярмарка приграничных городов, частью которой является «АмурЭкспоФорум», в этом году будет посвящена пространственному развитию приграничных территорий. «Российско-китайская ярмарка – пространство для тебя» – так звучит слоган. Такое решение было озвучено на заседании оргкомитета в правительстве Амурской области.

Накануне подготовку к проведению мероприятия обсудили на встрече с делегацией Народного правительства Хэйхэ. Китайская сторона подтвердила готовность принять участие в выставке в ранее обговоренные даты. Таким образом, в 2019 году международная выставка-ярмарка пройдет с 24 по 26 мая. Площадкой, как и прежде, остается Общественно-культурный центр. Также китайская сторона поддержала идею сделать главной темой форума пространственное развитие приграничных территорий.

«В этом году мы отмечаем 70-летие установления дипломатических отношений между Россией и Китаем, проходят мероприятия в рамках перекрестных Годов межрегионального сотрудничества. Взаимоотношения двух стран сейчас находится на очень высоком уровне, активно ведется строительство объектов трансграничной инфраструктуры, намечены большие планы по дальнейшему совместному развитию. Форум станет хорошей площадкой для того, чтобы показать перспективы комплексного развития приграничных территорий не только нашим ближайшим соседям, но и нашим внешним партнерам. Мы активно приглашаем гостей из Центральной России, впервые в этом году участие в выставке примут представители Екатеринбурга», – рассказала первый заместитель министра экономического развития и внешних связей Амурской области Екатерина Киреева.

Как сообщает пресс-служба «АмурЭкспоФорума», с 2016 года международная выставка-ярмарка проводилась в рамках «Российско-китайской выставки приграничных городов». Однако организаторами принято решение изменить формат мероприятия: с этого года выставка будет проходить поочередно сначала на одном, а затем на другом берегу Амура.

Фото: пресс-служба «АмурЭкспоФорума»

«Поддерживаем такое решение. Несмотря на то, что в этом году выставка пройдет только в Благовещенске, мы приложим все возможные усилия, чтобы поддержать мероприятие и принять в нем активное участие. Это наше общее дело. Что касается масштабов, радует, что с каждым годом география расширяется. Интерес проявляют не только компании из провинции Хэйлунцзян, есть желающие из других территорий Китая», – отметил председатель комитета по делам международной торговли Хэйхэ Чжан Цзюньпэн.

На заседании оргкомитета обсудили организационные моменты, а также выставочную часть и деловую программу «АмурЭкспоФорума-2019». Особое внимание в этом году планируется уделить направлению экспорта. На выставке будет представлен павильон амурских экспортеров, которые не только презентуют свою продукцию, но и подготовят для гостей интерактивную составляющую. Отдельную информационную площадку выделят для презентации действующих и перспективных туристических маршрутов, а также крупных событийных мероприятий региона.

В рамках деловой программы планируется провести большой форум, где обсудят стратегические планы по развитию приграничных территорий, расскажут об основных направлениях дальнейшего сотрудничества, с учетом запуска крупных проектов трансграничной инфраструктуры. Также запланировано проведение b2b-встреч представителей российского и китайского бизнеса.

Заявки на участие в «АмурЭкспоФоруме» уже подали 55 компаний из Благовещенска и других городов Амурской области, Владивостока, Екатеринбурга, Барнаула и Московской области, а также из КНР. Как и прежде, на выставке будет представлено пять тематических направлений: «ТехЭкспо», «СтройЭкспо», «БизнесЭкспо», «ПродЭкспо» и «ТурЭкспо».

В 2019 году также пройдет смотр-конкурс на медаль «АмурЭкспоФорума». В прошлом году в нем участвовало 8 компаний с 20 видами товаров. На время подготовки и проведения форума будут привлечены несколько десятков волонтеров, в том числе студенты старших курсов со знанием китайского языка.

Заявки на участие в «АмурЭкспоФоруме-2019» принимаются до 22 апреля. Форма размещена на официальном сайте expo.amur.info в разделе «Документы». Заявки можно направлять на электронный адрес amurexpoforum@mail.ru, а также по адресу: ООО «Компания "Игра"», Благовещенск, улица Шимановского, 78. Телефон/факс (89145) 38-03-32.

Информацию по деловой программе можно получить в министерстве экономического развития и внешних связей Амурской области по телефону 8 (4162) 22-44-15.