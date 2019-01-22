Выделенные в 2019 году деньги на льготные авиаперевозки в Приамурье уже израсходованы

Обновлено: 19:20



Две авиакомпании готовы перевозить льготных пассажиров: «Уральские авиалинии» и «Сибирь». Между ними уже распределили 142,7 миллиона рублей на 25,1 тысячи пассажиров льготной категории. Но на дальнейшие авиперевозки, в частности на летний период, необходимы дополнительные средства.

На общественном совете в региональном минтрансе обсудили субсидированные авиаперевозки и обязательное введение онлайн-касс в пассажирском автотранспорте, сообщает пресс-служба областного правительства.

Начальник отдела железнодорожного, водного и воздушного транспорта Евгений Чередниченко рассказал о том, что выполнение субсидированных авиаперевозок носит заявочный, а не обязательный характер для авиаперевозчиков. В преддверии начала формирования программы субсидированных авиаперевозок министерство транспорта и дорожного хозяйства области провело работу с авиакомпаниями о необходимости подачи заявок в Росавиацию.

«На 2019 год с Федеральным агентством воздушного транспорта заключили договоры на выполнение субсидированных перевозок авиакомпании "Уральские авиалинии" с маршрутной сетью Благовещенск – Екатеринбург, Благовещенск – Москва, Благовещенск – Санкт-Петербург, Благовещенск – Симферополь и Благовещенск – Сочи, авиакомпании "Сибирь" (S7) с маршрутом Благовещенск – Новосибирск. По информации Росавиации, всего распределено между данными авиакомпаниями 142,7 миллиона рублей. Распределением авиабилетов по спецтарифу в продажу осуществляется авиакомпаниями самостоятельно, руководствуясь своей экономической выгодой. Мы неоднократно обращали внимание федерального агентства о неравномерном поступлении в продажу билетов для льготной категории граждан», – рассказал начальник отдела.

Между тем, представители авиаагентств отмечают, что выделенные на 2019 год средства уже израсходованы, льготных билетов в продаже практически не осталось, в том числе на летний период. Необходимо дополнительное финансирование.

Также в ходе заседания министерству рекомендовано проработать возможность обращения в Минтранс РФ с предложениями обеспечения прозрачности продажи льготных билетов авиакомпаниями, индексации тарифов в летний и зимний период и расширение перечня лиц, которые могут осуществлять поездки по льготному тарифу на всех жителей Дальнего Востока один раз в два года.

Про обязательное введение онлайн-касс на пассажирском транспорте рассказала начальник отдела организации транспортного обслуживания автомобильным транспортом Нина Щитова. Для обеспечения своевременного перехода субъектов транспортной инфраструктуры Амурской области на новый порядок применения контрольно-кассовой техники провели семинар. На нем обсуждались проблемные вопросы практического применения на пассажирском транспорте положений Федерального закона № 54-ФЗ. Главам муниципальных образований области и руководителям пассажирских автотранспортных предприятий области направлены уведомления об изменениях в налоговом законодательстве, памятки по установке и применению он-лайн ККТ, пошаговые методические рекомендации. Индивидуальным предпринимателям разъяснены возможности применения налогового вычета от сумм, потраченных на приобретение ККТ.

«Несмотря на то, что информирование было проведено в полной мере, в практическом применении он-лайн ККТ непосредственно в перевозочном процессе у представителей транспортной инфраструктуры все же остаются вопросы. Все проблемы мы услышали, информацию соберем и на следующем заседании рабочей группы совета проинформируем участников», – отметила Нина Щитова.