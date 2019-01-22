«Итоги недели»: смерть экс-главврача из Белогорска и опасный пассажир (видео)

Знаменуя завершение рабочей недели, Амур.инфо подводит новостные «Итоги недели». О выборе читателей информагентства расскажет главный редактор «Амур.инфо» Екатерина Плотникова.

Бывшего главврача Белогорской больницы нашли мертвым. Тело с огнестрельным ранением обнаружили в гараже. Предположительно, амурчанин свел счеты с жизнью. На посту главврача Михаил Данилов проработал всего три месяца, а неделю назад ушел с руководящей работы, не говоря о причинах такого решения. В амурском минздраве сообщили, что должность главврача не приносила удовлетворения 39-летнему доктору. Он стремился вернуться в областную больницу, где ранее работал травматологом-ортопедом.

Пассажир с топором напал на водителя такси. Мужчина вызвал машину, прокатился на адрес, не дождался там девушку и попросил шофера доставить его откуда забрал. Вернулся и якобы пошел за деньгами. Но вместо этого рассчитался с таксистом топором. Негодяй отрубил мужчине половину уха и повредил челюсть. Автомобилист смог отбиться. После медики зашили поврежденную ушную раковину. Избежать наказания невоспитанному пассажиру вряд ли удастся.

Дополнительные выплаты за рождение детей, упрощение процедуры получения маткапитала, открытие групп для дошкольников младше трех лет – что только ни готовы сделать амурские власти, чтобы оставить в Амурской области как можно больше жителей и привлечь новых. В правительстве решили, что нужно открывать кабинеты для медицинской помощи пожилым людям и отвозить их туда на специальном транспорте. А еще нужно развивать спорт – об этом тоже говорили чиновники. Собственно, это все ключевые моменты программы «Демография». «Ну, что же, посмотрим, получится ли остановить желающих уехать из Приамурья», – говорит Екатерина.

Еще одну волчицу с бешенством обнаружили в селе Михайловского района. Животное застрелили. Специалисты ветеринарной лаборатории подтвердили заболевание. На прошлой неделе в селе Нижняя Ильиновка того же района другой волк напал на собаку и людей. Дикий зверь тоже оказался заражен бешенством. Сейчас в Михайловском районе карантин, но мясо и молоко животных продают, а в ветуправлении заявили, что домашний скот привили от бешенства еще в прошлом году, так что бояться нечего.

Мошенники собирали деньги, используя фотографию больного амурчанина. Мама особенного малыша обнаружила, что мошенники создали в Инстаграме дубликат ее аккаунта. Злоумышленники пытались собрать деньги, чтобы нажиться на чужой беде. В фальшивом аккаунте были указаны номер карты и номер телефона человека, вообще не знавшего о больном мальчике из Благовещенска.