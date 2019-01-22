Вика Цыганова, всестилевое карате, тяжелая атлетика: выходные в Благовещенске

В эти выходные в Благовещенске отпразднуют День оленевода и охотника. В городе выступит певица Вика Цыганова. Также будет проходить чемпионат города по всестилевому карате и открытый Кубок Благовещенска по тяжелой атлетике. Амур.инфо рассказывает о мероприятиях, которые запланированы на субботу и воскресенье, 23 и 24 марта.

Суббота, 23 марта

Театр кукол в 11:00 покажет спектакль «Гуси-лебеди».

В театре драмы можно будет посмотреть комедию в двух действиях «Тартюф, или Обманщик». Начало в 18:00.

Областная филармония приглашает на интерактивное путешествие от творческой студии «Театр+» под названием «Отправляемся в Закулисье!». В мероприятии примут участие сама творческая студия «Театр+», эстрадная студия «Феерия», заслуженная артистка Амурской области Елена Грачева, Ростислав Азизов. Начало в 18:30.

Воскресенье, 24 марта

В этот день состоится открытый Кубок Благовещенска по тяжелой атлетике «Кубок атлета». Начало соревнований в 10:00. Место проведения: спортклуб «Атлет» по адресу улица Театральная, 228А.

Театр кукол покажет спектакль «Аистёнок и Пугало». Начало в 11:00.

Краеведческий музей приглашает на День оленевода и охотника. Это музейный праздник в рамках проекта «Эвенки Приамурья», в котором примут участие представители коренных малочисленных народов Севера Амурской области, учащиеся и студенты города, занимающиеся изучением самобытной материальной и духовной культуры эвенков. В программе: национальные обряды и игры; интерактивные зоны; дефиле театра мод «Дива» факультета среднего профессионального образования АмГУ с коллекцией «Наследие Севера»; мастер-классы ДПИ по национальным эвенкийским мотивам. Мероприятие пройдет с 12:00 до 15:00.

В малом зале ОКЦ пройдет отчетный концерт вокальных студий «Гармония и созвучие», который называется «Навстречу музыке». Начало в 14:00.

В театре драмы можно посмотреть два спектакля. В 12:00 начнется притча в одном действии «По зелёным холмам океана», а в 18:00 – комедия плаща и шпаги в двух действиях «Рыцарские страсти».

В большом зале ОКЦ в 17:00 начнется концерт Вики Цыгановой. Певица привезет в Благовещенск программу «30 лет на сцене».

В АОДНТ пройдет отчётный концерт детского образцового ансамбля русской песни «Перекати-поле» под названием «Со´роки». Начало в 17:00.

Суббота и воскресенье, 23 и 24 марта

Оба выходных дня в Благовещенске в спорткомплексе «Юность» будет проходить чемпионат города по всестилевому карате. 23 марта в 10:00 начнутся предварительные бои, в 11:00 состоится торжественное открытие соревнований, а в 16:30 – полуфинальные бои.

24 марта в 10:00 также пройдут предварительные бои, в 15:00 – финальные поединки, в 17:00 – награждение.

Расписание киносеансов в местных кинотеатрах и трейлеры к ним размещены на сайте Амур.инфо в разделе «Афиша».