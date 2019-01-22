В Благовещенске собирают средства на лечение семилетнего Найка Бенцеля (видео)

Родители маленького благовещенца просят помочь отправить ребенка на лечение в Китай. У семилетнего Найка Бенцеля детский церебральный паралич. Мальчика готовы принять в китайской клинике.

Учреждение расположено в городе Юйцы провинции Шаньси. В клинике с помощью традиционных китайских методов лечат детей с ДЦП. Найк Бенцель уже проходил лечение в Китае, которое получилось оплатить с помощью неравнодушных людей.

«После первого курса сын начал ходить. Ему стало значительно лучше, эффективно снимают повышенный тонус мышц. Там очень интенсивная программа занятий. Нам очень помог благотворительный марафон "Крылья"», – рассказала корреспонденту ИА «Амур.инфо» мама мальчика Юлия Бенцель.

В конце прошлого года китайская клиника выставила счет за лечение и проживание мальчика и мамы. Итоговая сумма составила 56 814 юаней – около 570 000 рублей в зависимости от курса юаня. Уже собрано около 19 685 рублей. 1 июня 2019 года Найка и его маму ждут в клинике на лечение, которое займет три месяца.

В июле Найку исполнится восемь лет, а в сентябре ему пора в первый класс. Помочь ребенку пойти в школу вместе с остальными детьми может каждый. Для этого нужно перевести любую сумму на указанные реквизиты: карта Сбербанк 5469 0300 1262 4128; мобильный банк: 8-924-445-55-03 (Юлия Сергеевна).

Отчет о собранных средствах публикуется в инстаграм-аккаунте @help.nike.