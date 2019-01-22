Благовещенке в подъезде мужчина грозил предметом, похожим на боеприпас

В Благовещенске сотрудники патрульно-постовой службы полиции раскрыли разбой. В преступлении подозревается мужчина, причем он выбрал для злодеяния не совсем обычный способ.

В дежурную часть отдела полиции № 2 МО МВД России «Благовещенский» поступило сообщение от жительницы областного центра 1984 года рождения. Женщина рассказала, что в отношении нее совершено преступление.

Утром в подъезде одного из домов Благовещенска к горожанке подошел неизвестный мужчина. Угрожая предметом, похожим на боеприпас, он похитил денежные средства. Ущерб составил 2 000 рублей.

Полицейские установили личность подозреваемого. Сотрудники патрульно-постовой службы по приметам задержали 28-летнего гражданина, ранее судимого. Его доставили в отдел.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области, по факту разбоя возбуждено уголовное дело. Подозреваемый заключен под стражу.