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сегодня, 17:16 0

Благовещенке в подъезде мужчина грозил предметом, похожим на боеприпас

Благовещенке в подъезде мужчина грозил предметом, похожим на боеприпас
Фото: sq.com.ua

В Благовещенске сотрудники патрульно-постовой службы полиции раскрыли разбой. В преступлении подозревается мужчина, причем он выбрал для злодеяния не совсем обычный способ.

В дежурную часть отдела полиции № 2 МО МВД России «Благовещенский» поступило сообщение от жительницы областного центра 1984 года рождения. Женщина рассказала, что в отношении нее совершено преступление.

Утром в подъезде одного из домов Благовещенска к горожанке подошел неизвестный мужчина. Угрожая предметом, похожим на боеприпас, он похитил денежные средства. Ущерб составил 2 000 рублей.

Полицейские установили личность подозреваемого. Сотрудники патрульно-постовой службы по приметам задержали 28-летнего гражданина, ранее судимого. Его доставили в отдел.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области, по факту разбоя возбуждено уголовное дело. Подозреваемый заключен под стражу.

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#криминал #происшествия

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