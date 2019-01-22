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сегодня, 17:18 0

Женщина хотела вылечиться народной медициной и съела бутылку червей

Женщина хотела вылечиться народной медициной и съела бутылку червей
Фото: ru.depositphotos.com

Китаянка узнала о новом способе народной медицины и съела бутылку живых личинок. Таким образом женщина хотела вылечить рак легкого.

Инцидент произошел в китайском городе Сиань. В 2016 году в левом легком пациентки обнаружили злокачественную опухоль, и до 2019 года женщина пыталась бороться с недугом, но ничего из медицинских предписаний ей не помогало. Отчаявшись, китаянка воспользовалась народным средством, якобы гарантирующим ей быстрое выздоровление, и начала есть живых личинок.

Спустя месяц нестандартного самолечения женщина обратилась в больницу с жалобами на острые боли в области груди и желудка. Тогда она призналась, что из-за «мучительных» спазмов последние две недели испытывала проблемы со сном. Пациентку немедленно госпитализировали и провели ей гастроскопию.

В ходе медицинского обследования доктора обнаружили в желудке больной живых червей. Ей прописали антигельминтные препараты, и боли прекратились. Врачи предупредили, что народная медицина представляла опасность для жизни пациентки и настоятельно порекомендовали избегать самолечения.

В 2018 году другая китаянка попала в больницу после капельницы с яблочным соком. 51-летняя любительница нетрадиционной медицины решила ввести себе смесь себе внутревенно. После этого врачи обнаружили у женщины проблемы с печенью, почкам и сердцем, сообщает «Лента.ру».

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#здоровье #происшествия

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