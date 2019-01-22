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сегодня, 16:54 0

Амурчанин похитил у жителей Чукотки больше полумиллиона рублей

Амурчанин похитил у жителей Чукотки больше полумиллиона рублей
Фото: www.amur.info

В Анадыре несколько человек были обмануты телефонным мошенником. Неизвестный, звонивший с номера, зарегистрированного в Амурской области, хитростью похитил со счетов жителей Якутии более полумиллиона рублей.

Уроженка Таджикистана обратилась в полицию и рассказала, что на ее телефон ночью позвонил мужчина, представившись сотрудником банка. Так как она спала, на телефонный звонок ответил супруг. Собеседник поинтересовался, пользуются ли в их семье картой Сбербанка. Мужчина ответил, что пользуются картой другого банка.

После завершения разговора, через некоторое время звонок повторился, и уже другой «сотрудник банка» сообщил, что с их карты происходит несанкционированное списание денег. Для того чтобы это предотвратить, необходимо назвать номер карты, трехзначный код с обратной стороны, а также назвать пароли из поступивших смс-сообщений. Мужчина выполнил все требования незнакомца, в результате со счета его супруги было списано около 415 тысяч рублей.

По аналогичной схеме была обманута еще одна жительница Анадыря. С ее счетов злоумышленники сняли более 100 тысяч рублей.

Звонили с одного номера телефона: 8-909-978-31-42. Полицейские установили, что он зарегистрирован в Амурской области.

По двум фактам возбуждены уголовные дела по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Полицейские призвали жителей Чукотки быть бдительными и никому не сообщать данные своих счетов, а также поступающие пароли в смс-сообщениях. В случае малейшего подозрения необходимо прерывать звонок и самостоятельно звонить по телефонам, указанным на банковской карте, рекомендует пресс-служба УМВД России по Чукотскому автономному округу.

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#криминал #происшествия

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