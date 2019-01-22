«Точка кипения» откроется в Благовещенске в конце марта

Фото: economy.amurobl.ru

Амурская «Точка кипения» станет 23-й по счету в России. Это – пространство для коллективной работы самых разных людей – ученых, бизнесменов, госслужащих, общественников, студентов и школьников, представителей профессиональных сообществ. Предполагается, что в «Точке» они смогут обмениваться опытом и прорабатывать новые модели регионального развития.

Ранее за счет Амурской области в библиотеке имени Муравьева-Амурского провели ремонт. В том числе сменили электрооборудование и проводку, которые работали еще с 70-х годов.

Как сообщает пресс-служба министерства экономического развития и внешних связей Амурской области, «Точка кипения» включает в себя несколько зон для обсуждения: актовый зал, «переговорку», зону коворкинга, учебный класс, кофейню и выставочную зону. В общей сложности площадка готова вместить в себя более 250 человек. Также в планах до конца года изменить фасад здания. На его ремонт в региональном бюджете заложили 22 миллиона рублей.

По словам организаторов, каждый, кто придет в «Точку кипения» – предприниматель, студент, министр или сам губернатор, – смогут привнести что-то свое в работу площадки. Предприниматель найдет себе здесь партнера или сотрудника, получит поддержку от общественной организации; представители власти помогут решить острые моменты на региональном уровне, молодежь найдет наставников и работодателей.

«Рядом с регионом находится один из самых крупных рынков мира, поэтому в планах сделать "Точку" площадкой обсуждения и международных вопросов. И начнем мы сразу с открытия: в первый день работы площадки рассмотрим возможности развития зон трансграничного экономического сотрудничества», – рассказал глава региона Василий Орлов.

Только в первые два дня работы в «Точке» пройдет более 20 мероприятий. Посетителей ждут открытые лекции, мастер-классы, интерактивные презентации, мероприятия самых разных направлений и форматов. В первые дни площадку посетят более 1 000 человек. Как рассказала программный директор Дарья Лариошина, амурская «Точка кипения» уже расписана на месяцы вперед.

«У нас пока нет площадки для проведения масштабных деловых мероприятий для развития региона, с современным оборудованием и персоналом, которая была бы бесплатна и доступна для каждого. Открытие "Точки" решает эту проблему», – отметила Дарья Лариошина.

Отмечается, что «Точка кипения» уже собрала вокруг себя единомышленников. В «ядерную группу» вошли предприниматели, представители деловых и общественных организаций, вузов, научных объединений, власти.

Чтобы принять участие в любом из мероприятий «Точки кипения», необходимо зарегистрироваться на сайте LEADER-ID. Там же можно ознакомиться с программой площадки, а также подать заявку на проведение мероприятий, найти единомышленников из других регионов.

В январе состоялся наблюдательный совет Агентства стратегических инициатив, на котором президент РФ Владимир Путин выделил направление «Точки кипения» (инициативы «Новый бизнес») одним из приоритетных в стране.

«Открыты так называемые "Точки кипения", где на одном пространстве концентрируются лучшие идеи, объединяются талантливые и энергичные люди, формируются и запускаются гражданские, деловые проекты, нацеленные на развитие страны в целом», – заявил глава государства.