При строительстве горнолыжной базы в Натальине «потерялись» почти 10 миллионов (фото)

Ольга Сергеевна побывала в Натальине, где в 2011 году по инициативе областного минспорта начали строить горнолыжную базу. Сметная стоимость объекта составляла 284 миллиона рублей. При этом изначально потратить на нее были готовы 55 миллионов, и, где собирались брать остальные средства, до сих пор непонятно.

Всего в проект было вложено 38 миллионов рублей, 28 из них в качестве благотворительной помощи выделила «Транснефть».

Согласно данным областного минспорта, деньги шли, в том числе, на возведение объектов второй очереди – в частности, на монтаж оборудования и пусконаладочные работы канатной дороги второй очереди.

«К сожалению, там нет ничего. Как не было два с половиной года назад, когда я в первый раз поехала, так нет и сейчас. Стоит подъемник один из двух. Уже даже нет разборных домиков, которые там ранее лежали. Я даже не увидела сторожа. Гавкала только собака. На дороге стоит шлагбаум и какая-то непонятная табличка. Калитка открыта. Можно было пройти с любой стороны, что мы и сделали с другой стороны. Подъемник ржавый, столбы покосились, резиночки измохратились. Печальное зрелище. На сегодня он в нулевом состоянии. Там предполагались два подъемника, административный центр на 50 работников, домики отдыха на 100 человек. Но там ничего нет. Просто спуск пустой, песок и вот этот подъемник. Я вижу в этом частном случае решение нашей большой системной проблемы, когда выделяются бюджетные деньги, строится объект, а потом оказывается, что он либо не жизнеспособен, либо просто не достраивается, консервируется, замораживается и исчезает», – сказала депутат.

Горнолыжная база изначально строилась с многочисленными нарушениями. Ольга Петайчук, ссылаясь на мнение специалистов, рассказала, что работы начались на южном пологом склоне, который в принципе не подходит для горнолыжного спуска, где снега бывает очень мало и он быстро тает. Кроме того, там есть подземные ручьи, которые начинают рано выходить из-под земли. Более того, согласно отчету КСП от 2013 года, строительство было начато без утвержденной проектно-сметной документации и без разрешения на строительство.

«Вопрос о том, как можно строить без проектно-сметной документации, в свое время я задала на законодательном собрании, когда у нас был губернатор Козлов. И я помню хорошо, думаю, и остальные помнят, когда он сказал: "Ну, строили по чертежу"», – рассказала Петайчук.

В том же отчете КСП указано, что более чем из 22 миллионов, потраченных на возведение объекта в 2011-2012 годах, 9,7 миллиона рублей были необоснованно списаны на расходы областного Центра развития спорта, который отвечал за строительство.

Ольга Сергеевна отметила, что разбираться в том, куда ушли деньги, должны компетентные органы. Со своей стороны она также обещала заняться этим вопросом. Что касается «Транснефти», которая финансово участвовала в строительстве нынешнего заброшенного недостроя, то депутат пыталась связаться с компанией.

«Да, я пыталась выйти. Я писала обращение "Транснефти" в Белогорске, сама ездила и пыталась в реальном режиме зайти. Но меня туда не пустили через охрану. Никто не связался, никто не вышел. Хотя я пыталась. Видимо, это их не особо интересует, у них там гораздо более серьезные суммы, чем эти 28 миллионов, я думаю. Тем более в свое время мы им давали льготы по налогам 19 миллионов и какие-то еще другие, видимо, суммы. Поэтому, видимо, для них это не такие большие суммы», – предположила причину отсутствия интереса со стороны «Транснефти» к закопанным в землю миллионам Ольга Петайчук.

Теперь должностных лиц Центра развития спорта, которым с 2011 до 2015 года руководил Сергей Цыбулин, подозревают в превышении должностных полномочий. Было возбуждено уголовное дело. Его, правда, следователи пытались закрыть, но прокуратура с этим не согласилась и направила дело на дополнительное расследование. Взять это уголовное дело на контроль генпрокурора и председателя СК РФ попросил депутат Госдумы Андрей Кузьмин.

Тем временем областной Центр развития спорта ежегодно тратит более 1,3 миллиона рублей на содержание несостоявшейся горнолыжной базы: 685,9 тысячи – это земельный налог, 580 тысяч – заработная плата охранника и 40 тысяч – электроэнергия. Ольга Петайчук неоднократно пыталась поднять этот вопрос на сессии, но депутаты голосовали против.

«Возможно, просто в принципе против нашего предложения. Принципиальная позиция, потому что мы выносим. А возможно, кто-то заинтересован, чтобы эта история не была до конца выяснена. Кому были потрачены деньги, где там существовали или не существовали откаты, как бывает такое. Я думаю, здесь имеет место и определенная материальная заинтересованность», – предположила депутат.

Что касается будущего горнолыжной базы в Натальине, то шансов на то, что ее достроят, нет. С чем это связано, можно узнать из полного интервью с Ольгой Петайчук на сайте Амур.инфо в разделе «Простые вопросы».