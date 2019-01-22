В Благовещенске прошел крестный ход в честь иконы «Слово плоть бысть» (фото)

В Благовещенске состоялся крестный ход в честь праздника Албазинской иконы Божией матери «Слово плоть бысть». В пятницу, 22 марта, горожане прошли от кафедрального собора до площади Победы и вернулись обратно.

У Триумфальной арки перед чудотворной Албазинской иконой архиепископ Лукиан совершил молебное пение о процветании Амурского края и города Благовещенска. Молитвенное шествие сопровождалось передвижной звонницей и духовым оркестром.

«Албазинская икона является святыней не только Амурской области, но и всего Дальнего Востока, поэтому мы гордимся, что она находится в Благовещенске. К нам приезжают паломники, чтобы поклониться ей. И даже на своем примере я могу сказать, что, когда были наводнения, облетали с этой иконой, и буквально через несколько дней наводнение замерло», – говорит священник, клирик кафедрального собора Алексей Мелихов.

Икона Албазинской Божией Матери «Слово плоть бысть» – самая почитаемая на Дальнем Востоке. В ее честь в 2015 году в Амурской области был провозглашен официальный памятный день, 22 марта. Своим названием православная святыня обязана многолетнему пребыванию в Албазинском остроге. По данным исследователей, ей около четырех веков. Точная дата и обстоятельства ее появления неизвестны, сообщает «Благинформ».

История гласит, что летом 1900 года Благовещенск подвергся обстрелу со стороны Китая. Любой снаряд мог стать причиной сильнейшего пожара, так как в городе было много деревянных зданий, а на улице стояла жаркая погода. Однако город практически не пострадал. Главной мишенью противника был кафедральный собор на набережной, который на тот момент был обителью Албазинской иконы. Но за 19 дней обстрела цель так и не была поражена. По словам очевидцев из числа нападавших, на российском берегу Амура им виделась красивая Белая женщина с младенцем на руках и белое туманное облако, которое покрывало собор. Из-за этого противник не мог вести прицельный огонь и обстрел прекратился.

В советское время икона хранилась в Амурском областном краеведческом музее. 22 года назад по возвращении иконы в церковь традиция паломничества с ней возобновилась. Она побывала в Москве, Николаевске-на-Амуре, Хабаровске, Владивостоке, Южно-Сахалинске, Холмске, Чите и Магадане, объехала Биробиджанскую епархию. В настоящее время святыня хранится в Благовещенском кафедральном соборе.

Ежегодно в крестном ходе участвуют сотни людей. В 2018 году почтить святыню прибыли архиереи со всего Дальнего Востока – митрополит Читинский и Петровско-Забайкальский Димитрий, архиепископ Биробиджанский и Кульдурский Ефрем, епископ Амурский и Чегдомынский Николай.