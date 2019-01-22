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сегодня, 16:12 1

В селе Чигири мужчина до смерти избил отчима и сообщил в полицию

В селе Чигири мужчина до смерти избил отчима и сообщил в полицию
Фото: vsluh.ru

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратились обеспокоенные амурчане. Они сообщили о том, что 21 марта в районе тепличного комбината в частном секторе произошла трагедия. Якобы взрослый пасынок зарезал отчима. В следственном управлении СКР по Амурской области эту информацию подтвердили частично.

Как рассказали агентству в ведомстве, происшествие случилось в селе Чигири Благовещенского района на улице Тепличной. Молодой человек 1993 года рождения нанес телесные повреждения отчиму 1961 года рождения. Он избил его тем, что попадалось под руку. Пострадавший скончался. При этом пасынок сам сообщил о случившемся в полицию вечером 21 марта

Молодой человек задержан, сейчас он находится в изоляторе. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (Убийство).

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Супрастинка

    Супрастинка
    11 минут назад

    А зачем в таких случаях в редакцию обращаться не пойму?!

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