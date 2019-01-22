Амурским матерям за второго ребенка выплатят почти полмиллиарда рублей

В бюджете Амурской области предусмотрено 497 миллионов рублей на выплату регионального маткапитала за рождение второго ребенка. Эти и другие вопросы социальной сферы обсудили в рамках первого в Приамурье социального форума.

На форум со всей области съехались более 150 специалистов – это заместители глав по социальным вопросам, начальники управлений образования, культуры и спорта, руководители социальных учреждений и многие другие. Они обменялись успешными практиками и познакомились с нюансами национальных проектов, которые стартуют на территории Приамурья в рамках программы «Демография».

Собравшихся познакомили с новыми мерами поддержки дальневосточных семей, которые уже сегодня законодательно приняты на территории Амурской области и вступят в силу 1 мая 2019 года.

К ним относится предоставление единовременной выплаты при рождении женщиной первого ребенка. Выплата будет осуществляться в размере двукратной величины прожиточного минимума для детей. В 2019 году размер выплаты составляет 23 818 рублей. На нее в текущем году планируется направить почти 84,5 миллиона рублей.

Также в них входит предоставление единовременной выплаты на второго ребенка. Выплата будет осуществляться семьям, получившим по линии ПФР сертификат на материнский капитал. Размер выплаты составляет 30 % от материнского семейного капитала, и в 2019 году он равен 135 907 рублям. Средства могут быть использованы на те же направления, что и материнский семейный капитал. На предоставление маткапитала в 2019 году планируется направить больше 497 миллионов рублей.

Весомой мерой для многодетных амурчан стал льготный авиационный проезд. Данное право приобрели многодетные семьи с ноября 2018 года.