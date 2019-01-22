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сегодня, 16:02 0

В Microsoft «убьют» Windows 7

В Microsoft «убьют» Windows 7
Фото: Tobias Heine с сайта Pixabay

В Microsoft предупредили пользователей компьютеров о скором окончании поддержки операционной системы Windows 7. Из пресс-релиза компании следует, что выпуск обновлений безопасности прекратится 14 января 2020 года.

Компания Microsoft выпустила патч, который предупреждает пользователей Windows 7 о скором окончании поддержки, а также о прекращении выпуска обновлений безопасности. ОС Windows 7 до сих пор остается одной из самых популярных версий среди пользователей. И это несмотря на выход уже нескольких новых, более современных, операционных систем от Windows, сообщает «360».

Начиная с 18 апреля 2019 года, пользователям этой ОС будут постоянно напоминать о прекращении поддержки.

Отказ от поддержки предыдущих версий операционной системы является стратегией компании Microsoft, которая направлена на продвижение и популяризацию обновленной версии Windows 10. Считается, что эта ОС обладает более современными средствами защиты.

Вслед за «семеркой» Microsoft завершит и поддержку Windows 8, которая вышла в промежуток между седьмой и десятой версией Windows. Windows 8 прекратит свое существование 10 января 2023 года.

К сожалению, Windows 8 пользователям так и не полюбилась. Исходя из данных Net Applications, «восьмерка» по темпам распространения уступила Windows Vista, которая считается одной из самых непопулярных платформ для ПК от корпорации Microsoft.

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#технологии

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