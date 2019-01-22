Специалисты раскрыли причины природных пожаров в Амурской области

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«Мы сравнили данные космоснимков и информацию о профилактических выжиганиях и поняли, что на 2018 год как минимум в Забайкалье и Амурской области существует пространственная связь между пожарами и профвыжиганиями. То есть места возникновения значительной части крупнейших пожаров находятся рядом с теми местами, где проводились выжигания», – говорит руководитель лесного отдела российского отделения Greenpeace Алексей Ярошенко.

Как говорится в сообщении организации, отдельная часть карты – диаграммы, которые демонстрируют, сколько пожаров возникло в местах, связанных с деятельностью человека: дорогами, населенными пунктами, местами, где велись рубки леса и профвыжигания. На основании этих данных эксперты делают вывод, что, например, в Забайкальском крае в таких местах возникло 95 % пожаров, а в Амурской области – 98,8 %. При этом авторы отмечают, что, отказавшись от профилактических выжиганий, в Приамурье можно было сберечь от огня около 3 миллионов гектаров лесов и других природных ландшафтов.

Для анализа были выбраны четыре региона – из-за того, что они в наибольшей степени подвержены пожарам. Так, отмечается, что в 2018 году ситуация с пожарами в Амурской области была самой катастрофической в стране (это видно на карте).