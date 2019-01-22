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сегодня, 15:19 7

Специалисты раскрыли причины природных пожаров в Амурской области

Специалисты раскрыли причины природных пожаров в Амурской области
Фото: скриншот сайта

Специалисты российского отделения Greenpeace составили новую карту «Причины пожаров в России». На карте они показывают, чем были вызваны обширные пожары 2018 года, которые происходили в Амурской и Иркутской областях, Красноярском и Забайкальском краях.

«Мы сравнили данные космоснимков и информацию о профилактических выжиганиях и поняли, что на 2018 год как минимум в Забайкалье и Амурской области существует пространственная связь между пожарами и профвыжиганиями. То есть места возникновения значительной части крупнейших пожаров находятся рядом с теми местами, где проводились выжигания», – говорит руководитель лесного отдела российского отделения Greenpeace Алексей Ярошенко.

Как говорится в сообщении организации, отдельная часть карты – диаграммы, которые демонстрируют, сколько пожаров возникло в местах, связанных с деятельностью человека: дорогами, населенными пунктами, местами, где велись рубки леса и профвыжигания. На основании этих данных эксперты делают вывод, что, например, в Забайкальском крае в таких местах возникло 95 % пожаров, а в Амурской области – 98,8 %. При этом авторы отмечают, что, отказавшись от профилактических выжиганий, в Приамурье можно было сберечь от огня около 3 миллионов гектаров лесов и других природных ландшафтов.

Для анализа были выбраны четыре региона – из-за того, что они в наибольшей степени подвержены пожарам. Так, отмечается, что в 2018 году ситуация с пожарами в Амурской области была самой катастрофической в стране (это видно на карте).

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#пожары #природа #происшествия

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Комментарии
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  • retrogr

    retrogr
    1 час назад

    открыли блин америку

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    Нет, это шашлычники с курильщиками жгут! Запретить выход в лес и вообще на природу - круглогодично!

  • Noir

    Noir
    1 час назад

    "Кавказу выделяют больше 500 рублей на 1 гектар лесной площади, а Дальнему Востоку – всего 12" - а мне кажется это больше на настоящую причину похоже.

  • paravis

    paravis
    1 час назад

    Это давно не секрет. Но нет же,надо специалистов притянуть.

  • Gorojanka

    Gorojanka
    1 час назад

    А профвыжигания из-за чего? Из-за того, что пожнадзор и Россельхознадзор штрафуют за то, что "земельный участок не очищен от сухой растительности". Штрафы для юрлиц не маленькие, вот и устраивают контролируемый пал, переходящий в неконтролируемый.

  • Paola

    Paola
    45 минут назад

    А профвыжигания - это разве не дело рук МЧС?

  • Питерский

    Питерский
    3 минуты назад

    Несколько лет назад «профи» Мчс сожгли все елки возле села Новотроицкого.Люди посадили а помощь пришла ...

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