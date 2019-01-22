Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
22марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:03 12

Тында встретила поезд с трофейным оружием сирийских боевиков

Тында встретила поезд с трофейным оружием сирийских боевиков
Фото: пресс-служба администрации Тынды

В столице БАМа побывал уникальный поезд с трофейным оружием, захваченным у сирийских боевиков. Тында стала двадцать шестым городом по маршруту следования акции «Сирийский перелом».

Мероприятие началось с праздничного митинга. С приветственным словом к гостям города обратилась первый заместитель главы администрации города Тынды Виктория Щекалева и вручила участникам акции памятную книгу о столице БАМа. Тындинцев поприветствовал руководитель эшелона, заместитель начальника военно-политического управления Восточного военного округа Андрей Степанов. На митинге также состоялось торжественное посвящение тындинских школьников в ряды юнармейцев.

На военно-патриотической акции «Сирийский перелом» собрались около 5 000 горожан. На платформах железнодорожного состава были представлены образцы военной техники боевиков. Например, танк советского производства Т-55МВ, увешанный блоками динамической защиты и самодельными противокумулятивными экранами, БМП турецкого производства ACV-15, бронированный штурмовой автомобиль YPG EAGLE HEAD курдских вооруженных формирований, самоходный минный трал Aardvark JSFU, «джихад-мобиль» на базе Jeep Grand Chrokke, машина для прокладки подземных тоннелей, ракетно-артиллерийское вооружение, беспилотные летательные аппараты, а также холодное, огнестрельное оружие и многое другое.

Помимо этого, в одном из вагонов развернули выставку работ военных художников и фотографов. Экскурсии для всех желающих провели военнослужащие, имеющие опыт выполнения специальных задач в Сирии.

В составе эшелона работал агитационный пункт военно-профессиональной ориентации граждан на поступление в вузы Министерства обороны Российской Федерации.

Также на вокзале Тынды был развернут пункт отбора граждан на военную службу по контракту. Сотрудники пункта проконсультировали кандидатов о местах прохождения военной службы, социальных льготах, денежном и вещевом довольствии.

На перроне тындинского вокзала развернулась полевая кухня. Все желающие могли отведать на свежем воздухе гречневую кашу с горячим чаем. На приготовление каши ушло 30 килограммов крупы и 66 банок тушенки. Администрация города Тынды благодарит всех индивидуальных предпринимателей, которые приняли активное участие в организации полевой кухни.

Военно-патриотическая акция «Сирийский перелом» проводится Министерством обороны Российской Федерации. Акция стартовала 23 февраля и завершится 27 апреля в военно-патриотическом парке культуры и отдыха вооруженных сил России «Патриот» в Московской области. Поезду предстоит пройти более 28 тысяч километров, сделав при этом остановки в 60 городах России.

Следующей станцией передвижной выставки станет Новый Ургал.

Просмотров всего: 842

#военные #Тында

распечатать


Общество

Музей истории БАМа пополнился новыми витринами
Общество 5

Лучшим школьникам Тынды выплатят стипендию мэра
Происшествия 4

В Приамурье военного лишили звания «майор» за коррупцию

Общество 23

«Сирийский перелом» в Белогорске встретят концертом и солдатской кашей
Комментарии
Показать все (12) Обсудить на форуме
  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    Ура товарищи!!! надо это дело обмыть!!!

  • Хмык

    Хмык
    2 часа назад

    бронированный штурмовой автомобиль YPG EAGLE HEAD курских вооруженных формирований.

    Вот. В Курске есть вооруженные формирования, а в Тынде нет.

    Непорядок.

  • Б--82

    Б--82
    2 часа назад

    Вау, дураков то сколько.На подмосковный металлолом пришли позырить, да о "великих победах" послушать, может и кашки на халяву дернуть. Не оскудеет земля русская... на тысячу лет вперед. Печально.

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    Что-то напомнило:

    «— Я рад, товарищи, — заявил Остап в ответной речи, -нарушить автомобильной сиреной патриархальную тишину города Удоева. Автомобиль, товарищи, не роскошь, а средство передвижения. Железный конь идет на смену крестьянской лошадке. Наладим серийное производство советских автомашин. Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству. Я кончаю, товарищи. Предварительно закусив, мы продолжим наш далекий путь.»

  • anschutka

    anschutka
    1 час назад

    Это когда это Новый Ургал городом стал?

  • Noir

    Noir
    1 час назад



    На военно-патриотической акции «Сирийский перелом» собрались около двух с половиной тысяч горожан.



    В Тынде 2500 человек пришло? На фото сотня может две.

    И какой посыл везет этот поезд? Вот ради чего вы сейчас затягиваете пояса?

  • MalySheff

    MalySheff
    1 час назад

    Что-то напомнило:

    "Уинстон вспомнил, что сегодня в парке будут вешать пленных евразийцев - военных преступников. Это популярное зрелище устраивали примерно раз в месяц. Дети всегда скандалили - требовали, чтобы их тоже повели смотреть"...

    Война, проваливай!

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    inoy

    Ура товарищи!!! надо это дело обмыть!!!



    А трофейный шнапс не довезли, что ли?

  • Stat

    Stat
    1 час назад

    Быдломясо....

  • Валидол

    Валидол
    1 час назад

    Да ладно,пусть лучше в Сирии воюют, чем на Северном Кавказе

  • Иван Дидух

    Иван Дидух
    16 минут назад

    Б--82

    Вау, дураков то сколько.На подмосковный металлолом пришли позырить, да о "великих победах" послушать, может и кашки на халяву дернуть. Не оскудеет земля русская... на тысячу лет вперед. Печально.



    Да...понавезли в область укропитеков - беженцев...как показывает жизнь сделали это совсем напрасно.

  • aeroplan

    aeroplan
    14 минут назад

    Днище...

Показать все (12) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь