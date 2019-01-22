Тында встретила поезд с трофейным оружием сирийских боевиков

Фото: пресс-служба администрации Тынды

В столице БАМа побывал уникальный поезд с трофейным оружием, захваченным у сирийских боевиков. Тында стала двадцать шестым городом по маршруту следования акции «Сирийский перелом».

Мероприятие началось с праздничного митинга. С приветственным словом к гостям города обратилась первый заместитель главы администрации города Тынды Виктория Щекалева и вручила участникам акции памятную книгу о столице БАМа. Тындинцев поприветствовал руководитель эшелона, заместитель начальника военно-политического управления Восточного военного округа Андрей Степанов. На митинге также состоялось торжественное посвящение тындинских школьников в ряды юнармейцев.

На военно-патриотической акции «Сирийский перелом» собрались около 5 000 горожан. На платформах железнодорожного состава были представлены образцы военной техники боевиков. Например, танк советского производства Т-55МВ, увешанный блоками динамической защиты и самодельными противокумулятивными экранами, БМП турецкого производства ACV-15, бронированный штурмовой автомобиль YPG EAGLE HEAD курдских вооруженных формирований, самоходный минный трал Aardvark JSFU, «джихад-мобиль» на базе Jeep Grand Chrokke, машина для прокладки подземных тоннелей, ракетно-артиллерийское вооружение, беспилотные летательные аппараты, а также холодное, огнестрельное оружие и многое другое.

Помимо этого, в одном из вагонов развернули выставку работ военных художников и фотографов. Экскурсии для всех желающих провели военнослужащие, имеющие опыт выполнения специальных задач в Сирии.

В составе эшелона работал агитационный пункт военно-профессиональной ориентации граждан на поступление в вузы Министерства обороны Российской Федерации.

Также на вокзале Тынды был развернут пункт отбора граждан на военную службу по контракту. Сотрудники пункта проконсультировали кандидатов о местах прохождения военной службы, социальных льготах, денежном и вещевом довольствии.

На перроне тындинского вокзала развернулась полевая кухня. Все желающие могли отведать на свежем воздухе гречневую кашу с горячим чаем. На приготовление каши ушло 30 килограммов крупы и 66 банок тушенки. Администрация города Тынды благодарит всех индивидуальных предпринимателей, которые приняли активное участие в организации полевой кухни.

Военно-патриотическая акция «Сирийский перелом» проводится Министерством обороны Российской Федерации. Акция стартовала 23 февраля и завершится 27 апреля в военно-патриотическом парке культуры и отдыха вооруженных сил России «Патриот» в Московской области. Поезду предстоит пройти более 28 тысяч километров, сделав при этом остановки в 60 городах России.

Следующей станцией передвижной выставки станет Новый Ургал.