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сегодня, 14:40 1

Благовещенская таможня арестовала оборудование на 180 миллионов рублей

Благовещенская таможня арестовала оборудование на 180 миллионов рублей
Фото: пресс-служба Благовещенской таможни

30,5 миллиона рублей перечислила в бюджет России компания из Якутии, которую уличили в нарушении. Этому поспособствовала проверка, проведенная Благовещенской таможней.

Сотрудники таможни установили, что в Россию из ФРГ было ввезено оборудование по переработке молока стоимостью 180 миллионов рублей. Однако таможенные платежи в федеральный бюджет от импорта зарубежного товара не взимались.

Так как якутская фирма не представила документы, подтверждающие декларирование товара, Благовещенская таможня наложила арест на оборудование. Чтобы избежать изъятия товара и его обращения в федеральную собственность, компания задекларировала оборудование. Ею были уплачены таможенные платежи в федеральный бюджет в полном объеме, сообщает пресс-служба Благовещенской таможни.

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#происшествия #таможня

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Комментарии
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  • Gorojanka

    Gorojanka
    1 час назад

    Как вообще можно ввезти оборудование, но не задекларировать его?

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