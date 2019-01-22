Благовещенская таможня арестовала оборудование на 180 миллионов рублей

Фото: пресс-служба Благовещенской таможни

30,5 миллиона рублей перечислила в бюджет России компания из Якутии, которую уличили в нарушении. Этому поспособствовала проверка, проведенная Благовещенской таможней.

Сотрудники таможни установили, что в Россию из ФРГ было ввезено оборудование по переработке молока стоимостью 180 миллионов рублей. Однако таможенные платежи в федеральный бюджет от импорта зарубежного товара не взимались.

Так как якутская фирма не представила документы, подтверждающие декларирование товара, Благовещенская таможня наложила арест на оборудование. Чтобы избежать изъятия товара и его обращения в федеральную собственность, компания задекларировала оборудование. Ею были уплачены таможенные платежи в федеральный бюджет в полном объеме, сообщает пресс-служба Благовещенской таможни.