Миллионер открыл вакансию путешественника с зарплатой 52 тысячи долларов

Миллионер из Австралии разместил вакансию о поиске личного помощника и путешественника, который будет ездить с ним по миру и помогать ему вести бизнес. В год предприниматель обещает зарплату в размере 52 тысяч долларов.

Как заявил 26-летний предприниматель Мэтью Лепре, он ищет сотрудника для «самой крутой работы в мире».

«Путешествия, совмещенные с работой, сделали мою жизнь идеальной. И я хочу дать кому-то возможность тоже жить идеальной жизнью», – написал австралиец.

Он уточнил, что кандидат на вакансию должен не только любить путешествовать, но и разбираться в компьютерах, уметь пользоваться социальными сетями, быть организованным и амбициозным. Лепре также добавил, что человек, которого он возьмет на работу, должен уметь выходить из зоны комфорта, пишет «Лента.ру».

Бизнесмен отметил, что тем, кто заинтересован в вакансии, стоит подписаться на его YouTube-канал и следить за его жизнью.

«Кандидаты должны хорошо разбираться в том, чем я занимаюсь. С этой недели я начну выкладывать еженедельные влоги и погружать людей в события моей жизни, чтобы они могли понять, действительно ли им подходит эта работа», – заключил Лепре.