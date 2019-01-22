Житель Благовещенска задолжал своему ребенку более 60 тысяч рублей

Житель Благовещенска не платил алименты своему ребенку и в результате задолжал ему более 60 тысяч рублей. После того как мужчине разъяснили, что его ждет административная и даже уголовная ответственность, тот погасил задолженность в полном объеме.

В отделе судебных приставов № 1 по Благовещенску в отношении неплательщика завели исполнительное производство о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка.

Судебные приставы применили к нему полный комплекс мер принудительного исполнения, предусмотренный законом. Амурчанину разъяснили, что последствием неуплаты алиментов является привлечение его к административной и уголовной ответственности. После этого нерадивый отец погасил долг в полном объеме.

В текущем году судебными приставами Амурской области взыскано с недобросовестных родителей более 16,5 миллиона рублей на содержание несовершеннолетних амурчан, сообщает пресс-служба областного УФССП.