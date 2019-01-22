Компания, строящая завод на Байкале, не может брать воду из озера

Компания «Аквасиб», которая строит завод по розливу байкальской воды в поселке Култук Иркутской области, не заключала договор водопользования, сообщает Енисейское бассейновое водное управление Росводресурсов (ЕБВУ). Предприятие планирует брать из озера до 190 миллионов литров воды в год.

РИА Новости сообщает, что строительство завода по розливу воды Байкала вблизи поселка Култук началось в январе 2019 года и вызвало общественный резонанс. Проектная мощность предприятия – 190 миллионов литров воды год. Владельцем завода является компания из Китая, именно поэтому 80 % продукции планируется отправлять в Китай, а 20 % – на российский рынок. Дмитрий Медведев поручил изучить все аспекты проекта и его соответствие экологическим нормам после того, как общество встало против строительства завода.

По решению суда, куда направила иск прокуратура, возведение завода было временно приостановлено. По итогам проверки были найдены нарушения земельного и природоохранного законодательства. Прокуратура внесла представления: иркутским властям – о ненадлежащем контроле над реализацией инвестпроекта, в Енисейское бассейновое водное управление – из-за превышения квот на воду.

«Договор водопользования на забор воды для розлива из озера Байкал в поселке Култук Иркутской области не заключался – в государственном водном реестре не зарегистрирован», – говорится в сообщении ЕБВУ.

Отмечается, что сейчас предельные объемы использования водных ресурсов по Иркутскому водохранилищу, включая озеро Байкал, определены в объеме 109 миллионов кубических метров, без учета работы завода.

Ранее застройщик отмечал, что с их стороны нарушений закона нет, все работы ведутся в соответствии с проектом, в строительство завода уже вложено около 1,5 миллиарда рублей, планируется создать 144 рабочих места. Как сообщалось, постоянная комиссия Совета по правам человека по экологическим правам пришла к заключению, что проектная мощность завода по розливу воды не может нанести урон Байкалу, но возможна угроза прибрежной зоне.