Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
22марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:44 0

В Свободном обновили старинное здание в стиле модерн

В Свободном обновили старинное здание в стиле модерн

Центр города Свободный украсило отремонтированное здание 1912 года постройки. Памятник архитектуры регионального значения отличается необычным видом. В двухэтажном здании 27 окон, и все они разной конфигурации.

«Долгое время считалось, что это здание спроектировал архитектор, инженер и видный местный революционер Михаил Чесноков, в честь которого в городе названы улица, станция железной дороги и даже целый район – Чесноки. Однако московский искусствовед Светлана Левошко в 2000 году выяснила, что почти такое же здание было построено в Харбине в 1900 году, тогда как Чесноков приехал на Дальний Восток значительно позже. Судя по всему, это был типовой проект, который архитектор воспроизвел в Свободном по заказу Амурской железной дороги, где и работал», – сообщает «Стрелка».

Ранее здание по адресу: улица Ленина, 42, принадлежало «Железнодорожной торговой компании» – дочернему предприятию ОАО «РЖД». Как сообщили корреспонденту ИА «Амур.инфо» в представительстве ведомства, в 2017 году дом был продан третьему лицу. Собственник по закону обязан заботиться о содержании здания.

В настоящее время в уникальной постройке работает гостиница. В ней два этажа и девять номеров класса «люкс».

Просмотров всего: 141

#история #культура #Свободный #строительство

распечатать

Фотогалерея

Культура

В Благовещенске исполнили Майкла Джексона на гуслях
Культура 7

Юному благовещенцу нужны средства, чтобы поехать на фестиваль-конкурс в Петербург
Культура 2

Амурский вокальный коллектив победил в международном конкурсе
Общество

Суд взыскал с подрядчика Восточного 63 миллиона рублей
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь