В Свободном обновили старинное здание в стиле модерн

Центр города Свободный украсило отремонтированное здание 1912 года постройки. Памятник архитектуры регионального значения отличается необычным видом. В двухэтажном здании 27 окон, и все они разной конфигурации.

«Долгое время считалось, что это здание спроектировал архитектор, инженер и видный местный революционер Михаил Чесноков, в честь которого в городе названы улица, станция железной дороги и даже целый район – Чесноки. Однако московский искусствовед Светлана Левошко в 2000 году выяснила, что почти такое же здание было построено в Харбине в 1900 году, тогда как Чесноков приехал на Дальний Восток значительно позже. Судя по всему, это был типовой проект, который архитектор воспроизвел в Свободном по заказу Амурской железной дороги, где и работал», – сообщает «Стрелка».

Ранее здание по адресу: улица Ленина, 42, принадлежало «Железнодорожной торговой компании» – дочернему предприятию ОАО «РЖД». Как сообщили корреспонденту ИА «Амур.инфо» в представительстве ведомства, в 2017 году дом был продан третьему лицу. Собственник по закону обязан заботиться о содержании здания.

В настоящее время в уникальной постройке работает гостиница. В ней два этажа и девять номеров класса «люкс».