Сергей Адаменко сложил с себя полномочия главы Благовещенского района

В пятницу, 22 марта, Совет депутатов Благовещенского района принял отставку главы районной администрации Сергея Адаменко. Решение было принято единогласно. Временно обязанности главы будет исполнять первый зам – Евгений Седых.

На заседании районного Совета последним вопросом рассмотрели заявление главы о сложении полномочий. Принято оно было единогласно.

«Поблагодарили друг друга: я их, они меня – за совместную работу, – рассказал Сергей Владимирович. – Вот и всё. С завтрашнего дня я уже не буду исполнять обязанности главы».

Он пояснил, что решил сложить полномочия главы, потому что ему поступило предложение о новой работе.

«Я достаточно долго проработал на этой должности. Уходить жалко: территория знакомая, много людей знакомых. Но я думаю, что приход нового человека со свежим взглядом, свежими идеями пойдет на пользу общему делу. Ну и мне хочется работать более плодотворно, заняться немного новым делом, где у меня тоже будет свежий взгляд», – рассказал Сергей Адаменко.

Что это за предложение, Сергей Владимирович не признался, но уточнил, что останется работать в пределах Амурской области. Как сообщало ИА «Амур.инфо», по неофициальной информации, Сергею Адаменко предложили должность в областном министерстве сельского хозяйства.

По Уставу исполнять обязанности главы районной администрации будет первый заместитель Евгений Седых. Нового руководителя изберут депутаты районного Совета. Будет назначена конкурсная комиссия, которая займется отбором кандидатов на эту должность.