Приамурье заняло первое место на Дальнем Востоке по подписке на газеты и журналы

Амурская область признана самым читающим регионом Дальнего Востока. По итогам 2018 года регион занял первое место среди городов ДФО по количеству подписных изданий. Редакция ИА «Амур.инфо» узнала мнение экспертов по этому поводу.

Автор обзора прессы на Амур.инфо, ведущий «Авторадио–Благовещенск» Павел Савинкин не выписывает периодику, однако является активным пользователем библиотек. «Очень отличаются толстые литературные журналы по содержанию от тех, которые были в советское время, особенно во время перестройки. Однозначно они помельчали, – уверен Павел Андреевич. – Поэтому тратить на них деньги – газеты и журналы все-таки дорогие – смысла нет, коль скоро есть библиотеки, где я могу найти интересующего автора или интересующее меня произведение. Чем я достаточно активно и пользуюсь – состою в нескольких библиотеках города».

По мнению Павла Савинкина, порой бумажные газеты содержат больше информации, чем их электронные версии. «В печатном издании есть новости из регионов, а в электронной версии – только официальные материалы. С другой стороны, та же "Комсомольская правда": в электронной версии может быть и больше информации, чем в самой газете, – объясняет эксперт. – Кроме того, в электронной версии надо специально искать нужную рубрику, а в живой газете или журнале можно с первой строчки понять, интересно или нет, и стоит читать дальше».

Руководитель медиа-холдинга «Альфа – Амур.инфо» Игорь Горевой высказал мнение о том, что, возможно, первое место в рейтинге «Почты России» для Амурской области является показателем отсталости в интернет-технологиях. «Что читают вообще – это классно. Что мы на первом месте – это для "Почты России", бесспорно, хорошо, но не является ли это признаком отставания нашей читающей аудитории от интернет-технологий?» – подозревает Игорь Геннадьевич.

«Многие люди, особенно пожилого поколения, привыкли к бумажному формату. Для них это часть жизни. Поэтому они предпочитают держать газету в руках. Каждому свое», – рассуждает эксперт. Технологическое преимущество, по его мнению, в настоящее время все-таки за интернет-информацией. Игорь Горевой признался: ни газет, ни журналов он не выписывает и не покупает: «Все перешло в интернет. Или ты в киоск бежишь, куда тот же "Коммерсант" на третий день приходит, или оперативно читаешь в интернете. Эксклюзивные материалы можно прочитать там же по подписке».

Главный редактор издательского дома «Зейский вестник» и газеты «Зейские вести. Сегодня» Инна Смирнова выписывает ряд печатных изданий. «Газеты выписывают люди, которые верны этому формату. Молодежь очень редко стала выписывать газеты, так что постоянные читатели бумажной прессы – это взрослое поколение», – делает вывод Инна Анатольевна.

Свой выбор главред объясняет так: «В интернете много жареной информации – непроверенной, быстрой. В соцсетях нет аналитики – освещается просто событие. Его быстро расхватали, обсудили, без анализа – что к этому привело, какие последствия будут. Я думаю, что после периода ослабевания интереса к газетам люди все равно вернутся к этому формату, потому что читателю хочется выверенной, достоверной, аналитической информации», – говорит Инна Смирнова.

Генеральный директор ООО «Телепорт» Дмитрий Сержанин развивает тему: «Степень доверия к газетам, я считаю, выше, чем к интернету на данный момент. Да, в интернете интереснее, красочнее, но то, что, как говорится, написано пером – не вырубишь топором. Хоть читателей у газеты становится меньше, но остались именно те читатели, которые умеют выбирать, разделять информацию на потоки», – уверен Дмитрий Вячеславович.

«В кино люди перестали ходить, а потом хлынули. С книгами – сначала выкидывали, а сейчас активно покупают. Я думаю, и у газет пройдет спад востребованности. Тем более если смотреть по известным мировым газетам, которые выходят за рубежом, у них этот возврат уже произошел. Я думаю, через три-пять лет это произойдет и у нас», – высказался Дмитрий Сержанин. Сам он, как признается, ничего не выписывает, но читает все без исключения амурские газеты или вкладки, регулярно покупая их в киосках.

Тем временем, по данным «Почты России», почти 150 000 экземпляров газет и журналов доставили почтальоны жителям Приамурья, оформившим подписку на первое полугодие 2019 года. «Печатная пресса остается одним из важных источников новостей для амурчан, а "Почта России" – основной доставщик печатных изданий жителям Амурской области. Амурская область является самым читающим регионом Дальнего Востока. По итогам 2018 года регион занял первое место среди дальневосточных городов по количеству подписанных изданий на 1 000 жителей и 11 место по России», – сообщает «Почта России».

По статистике ведомства, жители Амурской области активно выписывают следующие областные и районные газеты и журналы: «Амурская правда», «Моя Мадонна», «Аргументы и факты», «Зейские огни», «Амурский маяк», «Жизнь». Очень популярны среди подписчиков детские и молодежные газеты и журналы, такие как «3/9 царство», «Забавные наклейки», «Маленькие академики», «Непоседа», «Раскраски». Учреждения чаще всего подписываются на такие издания, как «Бухгалтерский учет и налогообложение», «Кадровик», а также на издания, которые относятся к деятельности конкретного предприятия.