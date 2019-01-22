В Свободненском районе в ДТП погиб водитель

В пятницу, 22 марта, в Свободненском районе, в районе села Черниговка, произошло ДТП со смертельным исходом. Как сообщают в соцсетях, водитель микроавтобуса не справился с управлением. Автомобиль вылетел с проезжей части и опрокинулся.

Водитель, сообщают очевидцы, не был пристегнут ремнями безопасности, поэтому при опрокидывании он вылетел из автомобиля. Микроавтобус упал на него.

В ГИБДД Амурской области подтвердили факт ДТП и смерть водителя. Авария с участием автомобиля Toyota Hiace произошла в шестом часу утра. На месте происшествия проводится проверка, выясняются обстоятельства ДТП.

Фото: https://www.instagram.com/svbnews/