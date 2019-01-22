Полуголый экстремал с парашютистом из Благовещенска прыгнет в Якутии с самолета

Утром 23 марта в Якутии должен состояться необычный прыжок с парашютом. Его совершит экстремал Олег Резанов. Задумка в том, что на Олеге почти не будет одежды – только шорты, каска и, возможно, обувь. В тандеме с Резановым прыгнет инструктор из Благовещенска Владимир Заика.

Как пишет «ЯСИА», Олег Резанов попробует установить мировой рекорд. Его суть – прыжок с парашютом в тандеме при максмально низких температурах. Он запланирован в районе аэродрома Хомустах. Причем на Олеге будет минимум одежды. Время свободного падения составит от 40 до 60 секунд.

Фото: ysia.ru

«Он хотел бы совершить прыжок с 4 километров. С авиакомпанией уже есть договоренность по минимальной высоте на 3 километра. Если позволят погодные условия, то будем рассматривать высоту и выше 3 километров», – рассказал корреспонденту издания председатель федерации парашютного спорта Якутии Радий Васильев.

Экстремал готовится к рекорду по собственной методике, в которую входит отказ от пищи и ограничение потребления воды. Как сообщает Радий Васильев, у «повелителя холода» хороший настрой, но погода в Якутске сейчас установилась не настолько холодной, насколько он рассчитывал.

«Первоначально выполнение мирового рекорда было запланировано на 12 часов дня (сейчас – 9 часов утра. Прим. ред.), но, так как Олегу для установления рекорда нужна максимально низкая температура, прыжок запланирован на утренние часы, когда температура еще довольно низкая. Он надеется, что столбик термометра будет находиться на отметке от минус 25 до минус 30 градусов», – добавил председатель федерации парашютного спорта Якутии.

Олег Резанов является обладателем 11 мировых рекордов выживания в холоде.

Владимир Заика – инструктор Амурского аэроклуба ДОСААФ России. Он сообщил ИА «Амур.инфо», что уже прибыл в Якутию. Принять участие в этом прыжке его попросили друзья из Якутска. В этом городе, отметил Владимир, не осталось тандем-мастеров – были двое, но они уехали.

«Прыжок будет выполняться в зависимости от погодных условий, от технического состояния самолета, – говорит благовещенец. – Это обычный тандем-прыжок. На мне парашют, а на пассажире пристегивается подвесная система, которая крепится к моей системе».

Владимир Заика отметил, что вечером 22 марта будет предварительная подготовка к прыжку.