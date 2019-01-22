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В Благовещенске исполнили Майкла Джексона на гуслях

В Благовещенске исполнили Майкла Джексона на гуслях
Фото: www.amur.info

В четверг, 21 марта, в Амурской областной филармонии необычный концерт дал Русский народный оркестр Нерюнгри. На балалайке, гуслях, баяне и других инструментах они исполнили произведения Николая Носкова, Виктора Цоя, Игоря Крутого, Майкла Джексона. В концерте участвовали местные звезды.

Нерюнгри – небольшой город, всего 56 тысяч человек, но свой оркестр из 50 музыкантов местные власти поддерживают на протяжении почти 25 лет. В Благовещенск якутский оркестр приехал на международный конкурс, который проводится в Амурском колледже искусств и культуры с 21 по 24 марта.

Концертная программа называлась «BESTселлеры нашего времени». Оркестр Нерюнгри необычен по своему составу. Здесь нет духовой группы, зато в большом разнообразии струнные инструменты: есть домра, балалайка и даже гусли. Солируют обычно скрипки, баян, аккордеон. В этом оркестре народных инструментов есть даже гитара и клавишные. Всё это благодаря тому, что дирижер оркестра Светлана Маслова – большой любитель экспериментов.

С солистом Амурской областной филармонии Сергеем Тереховым якутские музыканты проводили репетиции по скайпу. Кроме него, на сцену вышли Анастасия Старинская, Марина и Дарья Трубниковы, Виктор Власов, Александра Коновалова, Нелли Багманова, Сергей Батин, Надежда и Денис Плиевы, Деонис Шилков, Ирина Кичигина.

Подробнее о концерте можно прочитать в разделе «Культпросвет».

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#концерты #культура #музыка

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