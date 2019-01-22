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сегодня, 11:57 0

Музей истории БАМа пополнился новыми витринами

Музей истории БАМа пополнился новыми витринами
Фото: пресс-служба администрации Тынды

В музее истории БАМа – пополнение. В зале, посвященном строительству магистрали в 70-80-е годы, появятся 15 новых витрин. Сейчас сотрудники музея ведут работы по подготовке к праздничной экспозиции. Выставку планируют открыть к середине июня.

Такой подарок в честь празднования 45-летия железнодорожной Байкало-Амурской магистрали сделала музею организация «Бамстроймеханизация». Приобретение витрин, их доставка и установка обошлась компании в пятьсот тысяч рублей.

В ближайшее время музей истории БАМа пополнится новой интерактивной панелью, которую также презентует «Бамстроймеханизация».

К празднованию юбилея БАМа механизаторы также профинансируют ремонт одного из главных экспонатов музея – «бочки Диогена».

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