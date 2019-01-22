На Урале молодые родители убили родственников и хранили их трупы дома

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Молодая семейная пара рассказала о четырех убийствах, совершенных в феврале 2019 года. Молодые люди убили трех родственников и друга семьи, а их тела хранили у себя в доме.

В Свердловской области арестовали мужа и жену, у которых в доме полиция обнаружила четыре трупа. Следователи выяснили, что 22-летний Александр и 24-летняя Анастасия, родители двух маленьких детей, убили трех близких родственников Анастасии, а через несколько дней и друга семьи. Четыре тела остались в доме и хранились в погребе.

Как выяснило следствие, первые три убийства произошли 22 февраля. Большим семейным кругом родственники собрались отметить наступающий праздник, во время которого Анастасия поругалась с семьей. Когда ссора зашла слишком далеко, девушка с помощью супруга убила сначала старшую сестру, а после ее супруга. После этого они убили мать Анастасии, которая оказалась свидетелем убийства старшей дочери.

Три тела молодые родители унесли в подвал собственного дома. 28 февраля в гости к семье пришел друг Александра. Разговор друга с Анастасией он расценил как заигрывание и в порыве ревности убил гостя. Тело мужчины он оставил в сенях дома.

Сейчас супруги находятся под стражей, им предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц. Детьми занимаются органы опеки и соцзащиты, сообщает Eg.ru.