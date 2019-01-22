Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
22марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:27 3

На Урале молодые родители убили родственников и хранили их трупы дома

На Урале молодые родители убили родственников и хранили их трупы дома
Фото: соцсети

Молодая семейная пара рассказала о четырех убийствах, совершенных в феврале 2019 года. Молодые люди убили трех родственников и друга семьи, а их тела хранили у себя в доме.

В Свердловской области арестовали мужа и жену, у которых в доме полиция обнаружила четыре трупа. Следователи выяснили, что 22-летний Александр и 24-летняя Анастасия, родители двух маленьких детей, убили трех близких родственников Анастасии, а через несколько дней и друга семьи. Четыре тела остались в доме и хранились в погребе.

Как выяснило следствие, первые три убийства произошли 22 февраля. Большим семейным кругом родственники собрались отметить наступающий праздник, во время которого Анастасия поругалась с семьей. Когда ссора зашла слишком далеко, девушка с помощью супруга убила сначала старшую сестру, а после ее супруга. После этого они убили мать Анастасии, которая оказалась свидетелем убийства старшей дочери.

Три тела молодые родители унесли в подвал собственного дома. 28 февраля в гости к семье пришел друг Александра. Разговор друга с Анастасией он расценил как заигрывание и в порыве ревности убил гостя. Тело мужчины он оставил в сенях дома.

Сейчас супруги находятся под стражей, им предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц. Детьми занимаются органы опеки и соцзащиты, сообщает Eg.ru.

Просмотров всего: 3083

#криминал #происшествия

распечатать


Происшествия

Житель Благовещенска задолжал своему ребенку более 60 тысяч рублей
В России и мире

Компания, строящая завод на Байкале, не может брать воду из озера
Происшествия 2

В Свободненском районе в ДТП погиб водитель
Происшествия 26

Трагедия в Хабаровском крае: в сарае убит амурский тигр
Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • Лесная

    Лесная
    1 час назад

    Боже мой,ничего святого ,поднять руку на самого дорогого человека-мать...Нет,это-нелюди...

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    Храните трупы в Сберегательной кассе (с)

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Всё из - за Анастасии...

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь