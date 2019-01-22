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Трагедия в Хабаровском крае: в сарае убит амурский тигр

Трагедия в Хабаровском крае: в сарае убит амурский тигр
Фото: Василий Солкин, WWF России

20 марта в поселке Золотой района имени Лазо Хабаровского края произошла трагедия, в результате которой погиб самец тигра. По предварительным данным, местный житель, обороняясь, застрелил хищника, забравшегося на его подворье.

Сотрудники полиции со специалистами комитета охотничьего хозяйства МПР Хабаровского края устанавливают обстоятельства происшествия. Как рассказал начальник отдела сохранения объектов животного мира Комитета охотничьего хозяйства Министерства природных ресурсов Хабаровского края Юрий Колпак, инцидент произошел вечером в среду, 20 марта, сообщает пресс-служба Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы (WWF).

«Житель поселка Золотой услышал рёв коровы в сарае и пошел проверить, всё ли в порядке. В сарае он обнаружил тигра и задавленную им корову. По словам мужчины, завидев его, тигр сделал резкий выпад в его сторону. Обороняясь, мужчина ударил хищника вилами. После этого он сходил в дом за ружьем и снова отправился в сарай. С его слов, он попытался отпугнуть хищника, но тот снова кинулся, и мужчина, опасаясь за свою жизнь, выстрелил в него из ружья. К сожалению, ранение оказалось смертельным. Сразу после этого гражданин сообщил о произошедшем в полицию и в охотнадзор. Прибывшие сотрудники полиции и специалисты осмотрели место происшествия и опросили гражданина. По факту гибели тигра проводится доследственная проверка. Сейчас тело тигра доставлено в поселок Переяславка, в скором времени его отправят в Уссурийск для проведения экспертизы», – рассказал Юрий Колпак.

По мнению специалистов, проводивших первичный осмотр погибшего хищника, он был в достаточно преклонном возрасте и имел ярко выраженные возрастные проблемы со здоровьем.

«Произошла трагедия, в причинах которой еще предстоит разобраться специалистам. Очевидно, что у тигра были возрастные физиологические проблемы, которые вынудили его прийти в населенный пункт, забраться на подворье и напасть на корову. По всей видимости, в силу возраста хищник уже не мог самостоятельно добывать себе пропитание в природе. По предварительной оценке специалистов, в момент встречи с человеком тигр был в очень ослабленном состоянии и реальной опасности для гражданина не представлял. Но естественный страх человека перед хищником, к сожалению, привёл к такому печальному исходу. Оценка правомерности действий гражданина будет дана после проведения доследственной проверки и экспертизы, которые позволят установить все обстоятельства произошедшего. Напомню, что обнаружение тигра даже в сарае или в своём дворе – ещё не повод для его убийства. Есть масса примеров, когда в подобных случаях граждане своевременно сообщали о тиграх в соответствующие структуры, а специалисты спасали им жизни и даже возвращали в дикую природу», – комментирует Сергей Арамилев, генеральный директор Центра «Амурский тигр».

По словам руководителя отдела Амурского филиала WWF России по сохранению редких видов Павла Фоменко, ситуация с убитым тигром достаточно неординарная и требует тщательного изучения.

«Нападение хищников на домашних питомцев и сельскохозяйственных животных, когда при этом владелец имущества убил тигра, в Хабаровском крае последний раз была зарегистрирована в 2012 году. Тогда действия человека были оправданы. Возможно, мы имеем дело именно с таким случаем, когда обстоятельства вынудили гражданина убить угрожающее его жизни животное», – комментирует Павел Фоменко.

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#Дальний Восток #животные #природа #происшествия

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Комментарии
Показать все (27) Обсудить на форуме
  • Алгебра

    Алгебра
    2 часа назад

    Ну-ну - интересно, как бы они сами себя повели, встретив на своем подворье тигра! Человеку еще повезло, что было оружие. А слово трагедия в данном случае, как-то неуместно, всё-таки трагедия - это гибель людей, но не зверей, пусть и краснокнижных.

  • DeaD Мороз

    DeaD Мороз
    2 часа назад

    уссался с заголовка, прям трагедия из трагедий, такая потеря, а ведь было ему всего 2-3 годка, еще жить и жить. Еще и грохнули не на воле, а в старом зачуханном сарае

  • Капуша

    Капуша
    2 часа назад

    Полностью согласна! О какой трагедии идет речь? Человек, слава Богу, не пострадал, а значит, и трагедии не произошло. А эти рассуждения о том, что тигр опасности для человека не представлял, вы сеоьезно? Корову задрал, а для человека он, значит, котеночек. Глупости не говорите, не позорьтесь

  • Питерский

    Питерский
    2 часа назад

    Скоро животина сожрет человека а мы в ладоши хлопать должны....Эти начальники только языками горазды.Окажись он в такой ситуации, обосрался бы и шмалял с чего попадя...

  • ay

    ay
    2 часа назад

    Угу, пойди угадай тигр зрелый и полон сил или уже пожилой и дряхлеющий. В хорошем он настроении или плохом. Нафиг-нафиг. Хищников надо убирать из ареала человеков.

  • Колян

    Колян
    2 часа назад

    мда,собственно ничего страшного нет в том что кормилицу в семье,задавила краснокнижная кошка.На кого в суд подавать в этом случае.Если тигр под охраной государства,кто должен заплатить???

  • ПшёлТы

    ПшёлТы
    2 часа назад

    Люди сами виноваты, сволочи! Пожары, которые сами организуем, безконтрольная охота, вот и нет корма для диких хищников, все вымерло, вот и лезут они к человеку. Итог: и там смертушку и находят.

  • Терминатор

    Терминатор
    2 часа назад

    Хищники обессилев, болея, от старости, от бешенства приходят в населенные пункты, это было всегда. Как-то много лет назад был в сибирском селе у реки Лена, не менее 400 км от Иркутска, там летом в село зашел медведь, на одном из лугов пасся привязанный веревкой конь, медведь стал его гонять, мужики увидели, побежали и застрелили медведя, который оказался очень старым, вот только сил убить коня у него хватило и сил и времени, что говорить о человеке, заломает человека в раз. Другое не понятно, мужик, ну он уже убил твою корову, а ты смог отбиться вилами и забежать в дом ну бери и звони в колокола, нахрена брать ружье и снова идти во двор, ну стреляй с терассы или из окна, пугани его! Хотя можно понять, мужик мог из-за стресса выбежать снова, не подумал как вернее поступить. В любом случае, судить человека за то, что он обороняясь застрелил хищника и не где-нибудь, а на территории своего двора, будет не правильно! К тому же он позвонил сразу куда следует, а не скрыл данный факт! Трагедия в том, что в наше время человека за человека считать не хотят, все имеют права и охраняются законом, а про человека, которого на Дальнем Востоке скоро тоже в красную книгу занесут, как исчезающий вид, совсем забыли!

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Питерский

    Скоро животина сожрет человека а мы в ладоши хлопать должны....Эти начальники только языками горазды.Окажись он в такой ситуации, обосрался бы и шмалял с чего попадя...



    К начальничку, который с охраной, заблаговременно люд проверенный подводят и люки канализационные заваривают и посты выставляют)))

  • Max-1990

    Max-1990
    1 час назад

    Если б тигр человека загрыз , вот тогда бы это было трагедией.. Хотя для всяких зоозащитников и властей это было б скорее несчастным случаем.

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    УК РФ Статья 108. Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление

    1. Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны, -

    наказывается исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

    (в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

    (см. текст в предыдущей редакции)

    2. Убийство, совершенное при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление, -

    наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

    (в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

    (см. текст в предыдущей редакции)

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Max-1990

    Если б тигр человека загрыз , вот тогда бы это было трагедией.. Хотя для всяких зоозащитников и властей это было б скорее несчастным случаем.



    Если бы единороса большого, проголосовавшего за пенсионную реформу, то на здоровье.

  • Кто

    Кто
    1 час назад

    Капуша

    Полностью согласна! О какой трагедии идет речь? Человек, слава Богу, не пострадал, а значит, и трагедии не произошло. А эти рассуждения о том, что тигр опасности для человека не представлял, вы сеоьезно? Корову задрал, а для человека он, значит, котеночек. Глупости не говорите, не позорьтесь



    человеков много, а вот амурских тигров мало, потому и трагедия.

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    Тигр забрался в человеческое жильё. Всё. Этот звери права на жизнь не имеет, ибо почувствовал халяву.

    Правильно мужик сделал. Тигр мог бы, как тот волк в Нижней Полтавке, погулять да людей погрызть.

  • PomaLLIka

    PomaLLIka
    1 час назад

    vertex

    УК РФ Статья 108. Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление

    1. Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны, -

    наказывается исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

    (в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

    (см. текст в предыдущей редакции)

    2. Убийство, совершенное при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление, -

    наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

    (в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

    (см. текст в предыдущей редакции)



    У тебя вообще мозги в голове или солома? Эта статья предусматривает ответственность за убийство ЧЕЛОВЕКА.

    Вот честно не знаю, плакать, или смеяться...

  • paravis

    paravis
    1 час назад

    Амуринфо, заголовок смените, непрофессионально, ей богу.

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    Что вы сегодня к заголовкам цепляетесь? Нормальные заголовки. "Пианист играет как умеет"

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Неделю думала, за что бы зацепиться)))

    Она ещё и не понимает, что это сарказм был.

    Вот уж точно, где пригодилось бы высказывание Труша о таких)))



    Вот честно не знаю, плакать, или смеяться...



    выпей йаду убейся ап стену

  • Max-1990

    Max-1990
    1 час назад

    vertex
    Max-1990

    Если б тигр человека загрыз , вот тогда бы это было трагедией.. Хотя для всяких зоозащитников и властей это было б скорее несчастным случаем.



    Если бы единороса большого, проголосовавшего за пенсионную реформу, то на здоровье.


    И здесь политику приплели ) Смахивает на помешательство)

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    О, свеженький появился.

    В профиль - то к себе загляни, неполитический, про Фургала, Шпорта и Орлова)

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Сейчас появится холостяк и, размахивая законом от декабря 18-го года, докажет, что тигра надо было кастрировать и выпустить в привычную среду обитания.

    А мужик сам виноват, помешал кошке кушать.

  • OT

    OT
    55 минут назад

    Ну надо-же такой выверт "реальной опасности не представлял". А если ребенок пошел-бы взглянуть что там за шум. Ну ребенка тигр задавит. И вообще это тигр, а он какой-бы ослабленый небыл в момент нападения энергетически вся сила у тигра велика и просто удивительно как он с вилами отбился

    Мужику надо бы за тигра награду тигринную шкуру оставить.

  • Alexx555

    Alexx555
    48 минут назад

    Какие следственный действия, скоро за убитую крысу будут следствие проводить, тигр во дворе, жрёт твою корову, что мужику делать, эти чиновнипки из фонда дикой природы американского поди обосрались бы от страха, а сейчас поди ещё и засудят бедолагу, тупос ь какая-то.

  • PomaLLIka

    PomaLLIka
    21 минута назад

    vertex

    Неделю думала, за что бы зацепиться)))

    Она ещё и не понимает, что это сарказм был.

    Вот уж точно, где пригодилось бы высказывание Труша о таких)))



    Вот честно не знаю, плакать, или смеяться...



    выпей йаду убейся ап стену



    ты того, когда таракана лаптем на кухне убъешь, в пределах необходимой обороны само-собой, не забудь явку с повинной оформить

    сарказматик

  • Док

    Док
    20 минут назад

    Обнутая страна

  • ay

    ay
    2 минуты назад

    Alexx555

    Какие следственный действия, скоро за убитую крысу будут следствие проводить, тигр во дворе, жрёт твою корову, что мужику делать, эти чиновнипки из фонда дикой природы американского поди обосрались бы от страха, а сейчас поди ещё и засудят бедолагу, тупос ь какая-то.



    Кстати, да. Не пора ли этот ВэВэЭф проверить? Как иностранного агента? Со всей строгостью? А?

  • kabanishka

    kabanishka
    26 секунд назад

    Да уж, слов нет - трагедия! Это просто апофиоз дебильности назвать это происшествие трагедией, да для кого оказывается-для тигра! Не для коровы, не для мужика, который потерял кормилицу, да и сам наверняка перепугался до смерти, а для тигра...

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