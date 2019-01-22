Юному благовещенцу нужны средства, чтобы поехать на фестиваль-конкурс в Петербург
В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась жительница Благовещенска Светлана. Горожанка попросила оказать помощь в сборе средств – деньги нужны на поездку в Санкт-Петербург. Ее 11-летнего сына Романа пригласили принять участие во втором туре 12-го Международного творческого фестиваля-конкурса детей с ограниченными возможностями «Шаг навстречу!».
Как рассказала Светлана, вначале проходил заочный этап фестиваля-конкурса, в рамках которого организаторам отправили видео с вокальным выступлением Романа. И мальчика пригласили во второй этап, очный, который состоится в Санкт-Петербурге.
Роман – подопечный организации «Открытый мир» и учащийся ЦДШИ. На поездку и проживание требуются средства, которых у семьи нет – это более 200 тысяч рублей. Роман должен отправиться на фестиваль вместе с мамой и сопровождающим педагогом. По их подсчетам, в настоящее время необходимо 156 тысяч рублей на поездку и 61 тысяча рублей на проживание. «Это неподъемная для нас сумма», – констатирует Светлана.
Мероприятия фестиваля «Шаг навстречу!» пройдут в Санкт-Петербурге с 25 по 30 июня.
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- в отделение Хабаровск
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- ИНН: 2801215562
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