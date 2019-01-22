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сегодня, 11:15 7

Юному благовещенцу нужны средства, чтобы поехать на фестиваль-конкурс в Петербург

Юному благовещенцу нужны средства, чтобы поехать на фестиваль-конкурс в Петербург

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась жительница Благовещенска Светлана. Горожанка попросила оказать помощь в сборе средств – деньги нужны на поездку в Санкт-Петербург. Ее 11-летнего сына Романа пригласили принять участие во втором туре 12-го Международного творческого фестиваля-конкурса детей с ограниченными возможностями «Шаг навстречу!».

Как рассказала Светлана, вначале проходил заочный этап фестиваля-конкурса, в рамках которого организаторам отправили видео с вокальным выступлением Романа. И мальчика пригласили во второй этап, очный, который состоится в Санкт-Петербурге.

Роман – подопечный организации «Открытый мир» и учащийся ЦДШИ. На поездку и проживание требуются средства, которых у семьи нет – это более 200 тысяч рублей. Роман должен отправиться на фестиваль вместе с мамой и сопровождающим педагогом. По их подсчетам, в настоящее время необходимо 156 тысяч рублей на поездку и 61 тысяча рублей на проживание. «Это неподъемная для нас сумма», – констатирует Светлана.

Мероприятия фестиваля «Шаг навстречу!» пройдут в Санкт-Петербурге с 25 по 30 июня.

  1. Реквизиты для оказания помощи:
  2. Дальневосточный Банк ПАО Сбербанк
  3. 680020, Хабаровск, улица Гамарника, 12
  4. БИК банка получателя: 30101810600000000608
  5. в отделение Хабаровск
  6. ИНН 7707083893
  7. КПП 280102001
  8. Автономная некоммерческая организация «Амурский областной центр социальной поддержки детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и членов их семей "Открытый мир"»
  9. Р/с: 40703810003000000309
  10. ИНН: 2801215562
  11. Также перевод можно сделать на карту Сбербанка: 5469 0300 1209 5014 (Светлана Валерьевна Л.)

Просмотров всего: 1504

#культура #музыка #помощь

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Комментарии
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  • Виктогрия

    Виктогрия
    2 часа назад

    Редакторы, а можно опубликовать реквизиты карты мамы? чтобы оперативно можно было перевести средства и все, а не тащится в банк

  • Нина Гвоздкова

    Нина Гвоздкова
    1 час назад

    Она не пожелала сама это сделать. Но пробуем уговорить. Если получится, сразу опубликуем

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Хорошее исполнение, молодец, Роман! Надо поддержать парня.

    Номер карты, либо телефон. Ждем

  • Нина Гвоздкова

    Нина Гвоздкова
    1 час назад

    карту добавили

  • Adolf

    Adolf
    1 час назад

    В храм надо ходить, молиться, если бог сочтет нужным - пошлет.

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Adolf

    В храм надо ходить, молиться, если бог сочтет нужным - пошлет.



    Ну так - сочтет-не сочтет... простые люди быстрее помогут талантливому парню ))

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Нина Гвоздкова

    карту добавили



    Спасибо

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