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сегодня, 11:01 20

В Благовещенске по утрам сбивают женщин на пешеходных переходах

В Благовещенске по утрам сбивают женщин на пешеходных переходах
Фото: www.amur.info

Благовещенские водители второй день подряд сбивают женщин на улицах областного центра. Каждый раз это происходит около восьми часов утра на пешеходных переходах. В пятницу, 22 марта, это случилось на перекрестке улиц Амурская – Политехническая.

Как сообщили в ГИБДД Благовещенска, ДТП произошло в 8:09. Женщина переходила улицу по пешеходному переходу на регулируемом перекрестке. На нее совершил наезд легковой автомобиль. Женщина не пострадала.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в четверг, 21 марта, примерно в то же время водитель на автомобиле Lexus RX 300 сбил двух девушек, которые переходили улицу Октябрьскую рядом с Трудовой. Они получили травмы и были доставлены в больницу.

Просмотров всего: 4249

#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Егорий

    Егорий
    3 часа назад

    Огласите имя главного на Амуринфо по заголовкам! Мы должны знать как зовут этого великого человека.

  • Питерский

    Питерский
    3 часа назад

    Курицам неплохо бы смотреть не в Афоню а по сторонам...

  • ANTANTA

    ANTANTA
    2 часа назад

    ВЕСНА- сезон охоты открыт,ведь охотятся за молодыми ,значит за рулем сидят маньяки, обострение, а если бы в это время за рулем сидели настоящие мужики то они обязательно пропустили бы, на них времена года не действуют они же настоящие мужики.

  • karlik nos

    karlik nos
    2 часа назад

    это просто заголовок АНШЛАГ )))

    Женщины все поняли и сидят по утрам дома ))

  • Nakamura

    Nakamura
    2 часа назад

    Очередной шедевр)))) Я вот не мойму вы специально насилуете мозг своих читателей такими заголовками или реально считаете их правильными?

  • aurum

    aurum
    2 часа назад

    Егорий

    Огласите имя главного на Амуринфо по заголовкам! Мы должны знать как зовут этого великого человека.



    +100500

    Давно тоже мечтаю этому "уникуму" в глаза посмотреть)))

  • Антон Патоков

    Антон Патоков
    2 часа назад

    Судя по заголовку, это акция такая в городе проходит.

  • Katherine

    Katherine
    2 часа назад

    Заголовок звучит так, как будто в городе орудует автомобильный маньяк) кто-то же согласовывает названия новостей

  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    для центральных СМИ заголовок, с ПН по ПТ с 8-00 до 9-00 сбивают женщин, заявки оставлять по т. 8914,,,,,, апрель месяц мужчин))))

  • Ариадна

    Ариадна
    2 часа назад

    Конечно, машина сбивает и никто не страдает!! Так всем весело((

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Питерский

    Курицам неплохо бы смотреть не в Афоню а по сторонам...



    Это да... но и водителю не плохо бы помнить о том, что пока он, сидит в удобном кресле в теплой комфортной машине, кто-то добирается пешим ходом по морозу и скользким улицам, под холодным ветром, порой с тяжелыми авоськами в руках...

    Водители-поворачивающие: почему бы не дать пешеходу спокойно перейти дорогу на зеленый свет, не поджимая его, не давя на пятки?... Вы то в более выигрышной позиции находитесь, так проявите уважение, снисхождение ли...

  • DeaD Мороз

    DeaD Мороз
    1 час назад

    Коньинфо еще раз повторюсь, увольняйте наркоманов

  • Кто

    Кто
    1 час назад



    В Благовещенске по утрам сбивают женщин на пешеходных переходах



    по сложившейся в городе традиции?

  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    1 час назад

    Myxira

    Питерский

    Курицам неплохо бы смотреть не в Афоню а по сторонам...



    Это да... но и водителю не плохо бы помнить о том, что пока он, сидит в удобном кресле в теплой комфортной машине, кто-то добирается пешим ходом по морозу и скользким улицам, под холодным ветром, порой с тяжелыми авоськами в руках...

    Водители-поворачивающие: почему бы не дать пешеходу спокойно перейти дорогу на зеленый свет, не поджимая его, не давя на пятки?... Вы то в более выигрышной позиции находитесь, так проявите уважение, снисхождение ли...



    Если б за это штрафовали и штрафы давали тысяч по пять, то пропускали бы.

    Разница лишь в том, что олень не пострадает, а пешеход пострадает. Поэтому в интересах пешехода быть внимательнее.

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    Кошмар.

    Сейчас всех женщин передавят и за мужчин возьмутся?

  • Долгий

    Долгий
    1 час назад

    Боже, заголовок просто бомба! Скажу жене, чтоб раньше 9 не выходила! Что курит автор?

  • Валидол

    Валидол
    1 час назад

    DeaD Мороз

    Коньинфо еще раз повторюсь, увольняйте наркоманов



    В моем личном сегодняшнем рейтинге заголовков бесспорным лидером является вот этот шедевр: "В МАГАДАНЕ ЗАДЕРЖАЛИ АМУРЧАНКУ С НАРКОТИКОМ ВНУТРИ". Автору заголовков с тем же содержимым внутри задержание, по ходу, не грозит. Тут ведь не Магадан.

  • Дэвид Боуи

    Дэвид Боуи
    1 час назад

    aurum

    Егорий

    Огласите имя главного на Амуринфо по заголовкам! Мы должны знать как зовут этого великого человека.



    +100500

    Давно тоже мечтаю этому "уникуму" в глаза посмотреть)))



    ну посмотришь ты, и что? что дальше? ...

  • Ариадна

    Ариадна
    1 час назад

    Дэвид Боуи
    aurum

    Егорий

    Огласите имя главного на Амуринфо по заголовкам! Мы должны знать как зовут этого великого человека.



    +100500

    Давно тоже мечтаю этому "уникуму" в глаза посмотреть)))



    ну посмотришь ты, и что? что дальше? ...


    Потом...надо пожать руку и поблагодарить автора неграмотных заголовков за то, что он(а) не хирург, не стоматолог...ведь тогда результаты от такой работы были бы более плачевными у населения(

  • Врангель

    Врангель
    31 минута назад

    Myxira

    Питерский

    Курицам неплохо бы смотреть не в Афоню а по сторонам...



    Это да... но и водителю не плохо бы помнить о том, что пока он, сидит в удобном кресле в теплой комфортной машине, кто-то добирается пешим ходом по морозу и скользким улицам, под холодным ветром, порой с тяжелыми авоськами в руках...

    Водители-поворачивающие: почему бы не дать пешеходу спокойно перейти дорогу на зеленый свет, не поджимая его, не давя на пятки?... Вы то в более выигрышной позиции находитесь, так проявите уважение, снисхождение ли...



    +++++ тоже об этом часто думаю, ответ напрашивается только один - в Благовещенске относительно высок % педерастии,включая "безповоротниковую" (термин придумал не я).

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