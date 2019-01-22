В Благовещенске по утрам сбивают женщин на пешеходных переходах

Благовещенские водители второй день подряд сбивают женщин на улицах областного центра. Каждый раз это происходит около восьми часов утра на пешеходных переходах. В пятницу, 22 марта, это случилось на перекрестке улиц Амурская – Политехническая.

Как сообщили в ГИБДД Благовещенска, ДТП произошло в 8:09. Женщина переходила улицу по пешеходному переходу на регулируемом перекрестке. На нее совершил наезд легковой автомобиль. Женщина не пострадала.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в четверг, 21 марта, примерно в то же время водитель на автомобиле Lexus RX 300 сбил двух девушек, которые переходили улицу Октябрьскую рядом с Трудовой. Они получили травмы и были доставлены в больницу.