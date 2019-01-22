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сегодня, 10:53 11

В Благовещенске неизвестный рубанул топором по крыше внедорожника

В Благовещенске неизвестный рубанул топором по крыше внедорожника

В Благовещенске возле бизнес-центра неизвестный вонзил топор в крышу внедорожника. Это произошло утром в пятницу, 22 марта. Владелец машины уверен – символическая угроза предназначалась его знакомому.

«Мой знакомый занимается охранной деятельностью. Сегодня утром я приехал к нему в офис. Из окна увидел, как на мою машину забрался человек и ударил топором по крыше», – рассказал корреспонденту ИА «Амур.инфо» владелец Toyota Land Cruiser Prado. По его словам, это случилось в 8:50 на территории, попадающей в поле зрения камер наружного видеонаблюдения.

Автовладелец вызвал полицию. «В дежурную часть сообщение об этом происшествии поступило в 9:30. Проводится проверка, по результатам которой будет принято законное решение», – прокомментировали в межрайонном отделе МВД России «Благовещенский».

Тем временем владелец TLC Prado поделился соображениями о том, что, по его мнению, означает топор в крыше автомобиля. «Это угроза, она предназначалась для друга. Он занимается охранной деятельностью и выиграл аукцион на право работать с организацией, которую ранее охраняла другая фирма. Я считаю, что именно от нее и поступила угроза», – поделился мужчина.

Об этом же говорит и его товарищ, руководитель охранной фирмы. «Наш оппонент – охранная фирма, они не хотели, чтобы мы участвовали в аукционе. Около 9 часов утра кто-то от них приехал к бизнес-центру "Троя". Ждали мою машину, а так как там была машина знакомого, повредили ее. До этого нам уже поступали угрозы. В декабре мы выиграли аукцион на охрану другого объекта – на моей машине порезали колеса. Угрожали бухгалтеру. Обращения в полицию результата не дали», – заявил Евгений.

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#криминал #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • karlik nos

    karlik nos
    2 часа назад

    нормальная такая фирма,своего сохранить не могут и что пытаются у других охранять ))

  • karlik nos

    karlik nos
    2 часа назад

    надо за2гисить ТРОЮ куда за услугами обращаться )))))

  • karlik nos

    karlik nos
    2 часа назад

    Чудная реклама и главное своевременная )))

  • Б--82

    Б--82
    2 часа назад

    Про полицию верно, нету тела, нету дела. Приходите, когда убьют.

  • Кто

    Кто
    1 час назад



    Чудная реклама и главное своевременная )))



    какая реклама, охранной фирме угрожают, портят имущество, они обратились за защитой в полицию (сами справиться не могут). оппоненты видно пошустрее их будут.

  • Adolf

    Adolf
    1 час назад

    Кто то уши рубит, кто то крыши..

  • Терминатор

    Терминатор
    1 час назад

    Люди гибнут за металл...

  • Дэвид Боуи

    Дэвид Боуи
    1 час назад

    чё за фирма такая охранная. что как только на неё наехали - сразу в полицию побежали?

    а если пистолеты на улице достанут - в штаны напустите и к мамкам побежите?

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Действительно, вышли стенка на стенку, постреляли, топорами помахали.

    Бухгалтера пусть на счётах бьются друг с другом.

    А полиция по результатам битвы пусть тендер и выдает.

  • Терминатор

    Терминатор
    1 час назад

    Дэвид Боуичё за фирма такая охранная. что как только на неё наехали - сразу в полицию побежали?

    а если пистолеты на улице достанут - в штаны напустите и к мамкам побежите?


    21 век на дворе, поэтому наверное и обратились, имущество повреждено, нужно факт зафиксировать, запротоколировать иначе как и кто возместит ущерб, какие еще законные методы есть найти того кто сделал и заставить оплатить причиненный ущерб, не в ущерб себе и своей фирме, как думаете. Фиг знает, мне кажется их обращение в полицию логичным и оправданным

  • Myxira

    Myxira
    45 минут назад

    "...неизвестный вонзил топор в крышу внедорожника" - ну прямо Тор )))

    Еще пытаются пугать "лихими девяностыми"...

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