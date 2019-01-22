В Благовещенске неизвестный рубанул топором по крыше внедорожника

В Благовещенске возле бизнес-центра неизвестный вонзил топор в крышу внедорожника. Это произошло утром в пятницу, 22 марта. Владелец машины уверен – символическая угроза предназначалась его знакомому.

«Мой знакомый занимается охранной деятельностью. Сегодня утром я приехал к нему в офис. Из окна увидел, как на мою машину забрался человек и ударил топором по крыше», – рассказал корреспонденту ИА «Амур.инфо» владелец Toyota Land Cruiser Prado. По его словам, это случилось в 8:50 на территории, попадающей в поле зрения камер наружного видеонаблюдения.

Автовладелец вызвал полицию. «В дежурную часть сообщение об этом происшествии поступило в 9:30. Проводится проверка, по результатам которой будет принято законное решение», – прокомментировали в межрайонном отделе МВД России «Благовещенский».

Тем временем владелец TLC Prado поделился соображениями о том, что, по его мнению, означает топор в крыше автомобиля. «Это угроза, она предназначалась для друга. Он занимается охранной деятельностью и выиграл аукцион на право работать с организацией, которую ранее охраняла другая фирма. Я считаю, что именно от нее и поступила угроза», – поделился мужчина.

Об этом же говорит и его товарищ, руководитель охранной фирмы. «Наш оппонент – охранная фирма, они не хотели, чтобы мы участвовали в аукционе. Около 9 часов утра кто-то от них приехал к бизнес-центру "Троя". Ждали мою машину, а так как там была машина знакомого, повредили ее. До этого нам уже поступали угрозы. В декабре мы выиграли аукцион на охрану другого объекта – на моей машине порезали колеса. Угрожали бухгалтеру. Обращения в полицию результата не дали», – заявил Евгений.