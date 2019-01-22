Как заработать в интернете: 7 способов заработка

Каждый мечтает работать не выходя из дома и получать приличные деньги. Здесь собраны самые популярные способы заработка в интернете.

1 Заработок на кликах, расшифровке капчи, заполнении анкет Есть сайты, где людям платят за то, чтобы они делали клики за небольшую плату, расшифровывали капчу, заполняли анкеты и т.д. За всё это платят немного, но всё же заработать на этом вполне возможно. Чтобы накопилась приличная сумма, придётся довольно много работать. Обычно такие сайты обещают высокую оплату труда, но на самом деле получить можно не очень много. Такой заработок занимает довольно много времени, также на подобных сайтах пользователи рискуют столкнуться с мошенниками. Первое время вам будут платить за труды, но потом могут перестать оплачивать работу или вообще забанить аккаунт. За счёт людей, которые хотят заработать, они раскручивают свой сайт, чтобы приходило больше пользователей.

2 Создание группы в cоцcетях На группах в социальных сетях можно неплохо подняться, но перед этим нужно понять, какая будет тематика группы. После этого нужно наполнить группу контентом, а затем нужно заняться раскруткой группы. Раскручивать группу можно разными способами. Например, воспользоваться Vktarget и Bosslike. На раскрутку группы уйдёт очень много денег и сил. Группа с большим количеством подписчиков может привлечь рекламодателей. И уже через 2 месяца вполне реально зарабатывать от двадцати тысяч в день.

3 Ведение канала на YouTube На ютубе можно легко заработать. Многие ютуберы получают весь свой доход от рекламы, если у них много просмотров. Например, за одну тысячу просмотров YouTube платит один доллар. Также на платформе можно сотрудничать с рекламодателями и распространять их товары и услуги посредством своего блога.

4 Торговля в интернет-магазине Для начала нужно создать интернет-магазин. Это можно сделать самому или заказать у программистов и дизайнеров. После создания сайта нужно наполнять его товарами. Но для того, чтобы появились покупатели, нужно его прорекламировать. В рекламу придётся вложить какую-то сумму денег. Доход от этого заработка может быть от десяти до сорока тысяч за день.

5 Перепродажа товаров из Китая Этот вид заработка, как и многие, требует вложений. Можно заказывать недорогие товары из разных интернет-магазинов и перепродавать их дороже, но по разумной цене. Для продажи китайских товаров не нужно создавать свой интернет-магазин. Для этого можно просто создать группу Вконтакте или страницу в Инстаграме. Через некоторое время можно будет зарабатывать от пятидесяти тысяч в месяц. Чем меньше вы будете делать накрутку, тем больше вы сможете привлечь покупателей.

6 Продажа фотографий Этот способ больше подойдёт для людей, которые любят заниматься фотографией. Чтобы делать качественные фотографии, которые понравятся другим, нужно купить хорошую камеру, иметь хороший интернет и уметь обрабатывать фотографии.

Можно зарегистрироваться на специальных сайтах и отправить туда несколько своих фотографий. После проверки администрацией, они решат, стоит допускать пользователя к работе или нет. На многих подобных сайтах есть рейтинг популярных тем для фото.